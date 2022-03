I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

VENNESLA: Ikke mindre enn 14 spillere i junioralder (født 2003 eller senere) har vært på banen så langt i treningskampene. Flere av disse trener fast med A-laget og nå får vi et nytt tilskudd. Helge Strand (16) har vært to år i Starts utviklingsavdeling, og vender tilbake til moderklubben med store ambisjoner.

– Jeg ønsker å bli proff. Med det store fokuset de har på unge spillere i Vindbjart, tror jeg dette er det beste for min utvikling nå. Her får jeg et høyere nivå på trening med A-laget hver dag, med voksne spillere, sier Strand.

– Ikke skummelt

Blant dem som ønsker ham velkommen inn i spillergruppa nå er flere gutter han har spilt med tidligere. Fabian Jeppestøl Engedal (17) fikk sin debut i fjor høst og har funnet seg godt til rette.

– Det er ikke skummelt å komme opp og spille med eldre spillere her. Vi blir tatt veldig godt imot. Ambisjonene mine er å fortsette å ville bli bedre og ha det gøy med fotballen, og se hvor langt jeg kan nå, sier Engedal.

Fabian Jeppestøl Engedal (f.v.), Andreas Sagen Dale og Helge Strand. Foto: Stian Bøe

Andreas Sagen Dale (16) og Eirik Ryger (17) sier seg enig og Sagen Dale legger til:

– Du føler deg veldig velkommen. Det er en god gruppe der alle er opptatt av å lære. Samtidig hjelper det å være flere i samme situasjon. Det er trygt.

– Vi har kanskje ikke samme humor som de eldre spillerne, påpeker Engedal.

Flere på kamp

Ungguttene har flere arenaer å spille på i år. Selv om målet er A-laget, er nåløyet fortsatt ganske trangt. Noen vil sikkert komme seg gjennom raskere enn andre. Ellers vil de få muligheten i en tøff og god 4. divisjon med Vindbjart 2, der de møter sterke lag som Vigør, Donn, Våg og Søgne. I tillegg kan de fortsatt også spille på juniorlaget.

Helge Strand (i midten). Foto: Stian Bøe

Det har over tid blitt et større fokus i klubben på å få frem spillere fra egne rekker. Noen har klart å ta steget, men det har også vært tøffere, ettersom Vindbjart tidligere spilte på et høyere nivå. Ny begynner vi virkelig å se resultatene av IFO-generasjonen, og så mange talenter som dette er det lenge siden klubben har hatt. Dette er også noe Engedal håper viser seg på tribunen i år:

– Jeg håper det kommer flere på kamp, med så mange venndøler på laget. Vi må fylle opp Moseidmoen.

Trener Jon Hodnemyr får også skryt og sin del av æren for denne gode generasjonen som kommer opp nå.

– Han har gått gradene med oss og har fulgt oss siden vi var 12 år, blant annet med akademiet, sier Sagen Dale.

Engedal legger til gode opplevelser med IFO (idrettsfritidsordningen), der A-lagsspillere har vært med hele tiden.

– Det er jo gøy å ha hatt «Follis» på IFO og nå spille sammen med hamm, poengterer Engedal.

Veterangruppa

«Follis» er selvfølgelig Christian Beqiraj Follerås, kapteinen som har vært i klubben i ti år, med et par svippturer hjemom hos Hånes. Sammen med Magnus Langerud utgjør han veterangruppen på A-laget.

– Jeg tenker med satsingen klubben har hatt, er det ikke tilfeldig, med denne IFO-generasjonen som kommer opp. Jeg har selv hatt fire av disse guttene på IFO i 2011 og 2012, og spøkte da med at jeg skulle legge opp når en av disse kom på A-lagstrening, sier Follerås og utdyper:

– Guttene viser seg frem, skubber tilbake og ønsker å ta plassen til de som allerede er her. Det er moro å være en del av.

Keeper Mads Klippenberg på trening. Foto: Stian Bøe

– Jeg føler det er flere og flere juniorer som kommer opp og tar nivået kjapt, legger Langerud til.

Follerås tror vi får se mye av ungguttene på banen i år.

– Udiskutabelt. En del av dem får nok spille noe, og så tror jeg to-tre kan få spille mye, noen av dem er utrolig spennende spillere. Jon har varslet at de skal få lov å kjenne på nivået. 3.divisjon er ikke farlig.

PS! Vindbjart vant i helga 3-2 over Lyngdal i en kvalikrunde til NM etter Vindbjart-scoringer av Fabian Jeppestøl Engedal og Yusuf Sanza (2).