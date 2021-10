Randesund J16 til Bringserien

KRISTIANSAND: Sesongens store mål for Randesund-jentene var å kvalifisere seg til Bringserien Det legges ukentlig ned store treningsmengder av denne ambisiøse gjengen for å klare det. Skuffelsen var derfor stor da vi akkurat ikke greide å kvalifisere oss i første runde i september og kom på 3. plass i puljen. Heldigvis fikk vi en ny sjanse denne helgen.

Da vi attpåtil fikk fordelen med å ha hjemmearrangement i Sukkevannhallen, lå alt til rette for at vi skulle lykkes denne gangen. Randesund og Grane fra Agder og Tasta og Ålgård fra Rogaland møtte hverandre og kun to lag skulle bli med til Bringserien.

I første kampen møtte vi Tasta. Det ble en overraskende enkel seier 31-19. Vi fikk rullert så mye på spillerne at vi greide å spare på kreftene til de neste kampene. Kampen mot Grane ble så tøff som slike nabooppgjør pleier å bli. Grane hadde føringen i store deler av kampen, men vi greide å spille oss inn mot slutten og det ble et uavgjort resultat (20–20) i en thriller av en avslutning. Det er ikke ofte at begge lag jubler for uavgjort, men det skjedde i denne kampen.

I siste match mot Ålgård var det bare én ting som gjaldt, og det var seier. Begge lag ville kvalifisere seg hvis de vant, så det var mye som sto på spill. Jentene våre taklet nervene på en imponerende måte, og dro ifra fra begynnelse til slutt. Denne kampen er en av de beste vi har spilt, særlig forsvarsmessig, og vi feide Ålgård av banen med seier 24-13. Ekstra hyggelig for Agder-håndballen er det at det var Grane som slår følge med oss til Bringserien, de ble nummer to i puljen.

En jublende glad gjeng av spillere, trenere, foreldre og supportere var å se i hallen etter kampen. Det var gøy å endelig få lov til å fylle opp Sukkevannhallen igjen og vite at vi har lagt bak oss et vellykket arrangement.

Målet vårt i Bringserien er bare det å få møte de beste lagene i Norge og utvikle oss gjennom det. Vi tenker langsiktig med denne gjengen, og da er det viktig å være der god håndball spilles. Denne gjengen er på full fart fremover!