Fløy med strafferedning og rødt kort

ØYGARDEN: I en svak 1. omgang var det Ante Knezovic som holdt gutta inne i kampen med straffespark-redning og flere kvalifiserte inngripener. Sotra kom til mange sjanser etter til dels passivt forsvarsspill, og der man ikke klarte å angripe med nok spillere rundt ballen. Det virket som spillerne var nervøse og preget av stundens alvor.

I 2. omgang fikk man justert avstandene i laget offensivt, noe som umiddelbart resulterte i stort spillemessig overtak og etter kvarteret ut i omgangen kom også sjansene. På ett minutt hadde Fløy fire avslutninger på mål i gode posisjoner, men ballen ville ikke over streken. Så fulgte en periode med få sjanser før i hvert fall vi på bortelaget mener at Fløy ble snytt for straffe etter 77 minutter, da Kristian Strømland Lien ble felt. Fem minutter etter fulgte dommeren opp med å gi Fløys Arent-Emil Hauge rødt kort etter at Hauge var for sent inne i en takling.

Fløy ga ikke opp med én mann mindre og hadde flere gode overgangsmuligheter mot slutten, men presisjonen i sistepasningen var ikke god nok og dermed ebbet det ut med 0-0, noe Sotra alt i alt hadde mest grunn til å være fornøyd med.

Dagens uavgjorte resultat betyr at Fløy fortsatt ligger seks poeng bak sikker plass med én kamp mindre spilt. Nå må laget bygge på den gode 2. omgangen, og få satt sammen to gode omganger, noe som er nødvendig for trepoengere på dette nivået. Kommende søndag er det klart for hjemmekamp mot fjorårets Fløy-kaptein Henrik «Heggi» Andersens Øygarden.

Se full kampfakta her