Fløy spilte uavgjort for tiende gang

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: De berømte marginene er ikke på Fløys side for tiden. Etter en laber 1. omgang, spilte Fløy en meget bra 2. omgang der Øygarden etter hvert ble presset over på defensiven med sjanseskapende spill og brent straffespark.

Kampen åpnet jevnspilt uten at lagene spilte seg til klare sjanser. Etter 12 minutter hadde Mathias Fredriksen et fint innlegg foran mål, men Kristian Strømland Lien nådde ikke ballen. Utover omgangen fikk Fløy et spillemessig overtak, men stanget mot et bastant Øygarden-forsvar. Etter 26 minutter fyrte Thomas Nygaard et skudd fra god posisjon som keeper måtte gi retur på, uten at noen Fløy-spillere nådde den. Stort mer var det ikke å skrive om omgangen, som da ble av det meget sjansefattige slaget.

2. omgang startet med høyere intensitet fra begge lag, og etter 55 minutter kom Fløy til en brukbar sjanse ved Mathias Grundetjern, men headingen traff oversiden av tverrliggeren. Like etter kombinerte Øygarden godt,men Ante Knezovic reddet fint.

Så i det 58. minutt fikk Fløy tildelt straffe etter at Kristian Strømland Lien ble felt, men keeperen reddet Thomas Nygaards straffespark. Deretter fulgte en meget god Fløy-periode med aggressivitet og gode kombinasjoner. Etter 75 minutter fikk Emil Grønn Pedersen en alle tiders mulighet etter å ha blitt spilt gjennom av Thomas Nygaard, men fikk aldri avsluttet. Like etter avsluttet Thomas Nygaard knallhardt i tverrliggeren. Fløy fortsatte det vedvarende presset, og på overtid kom Bjørnar Hove til en god sjanse, men skuddet gikk like utenfor.

Sportslig leder Vidar Røsstad og trener Vebjørn Urdal er opptatt av å se framover og ta med det som var positivt i denne og de foregående kampene.

Bjørnar Hove, Sander Ystanes og Kristian Strømland Lien gikk foran i krigen og de andre gutta fulgte opp etter en noe nølende 1. omgang. Det var lite å si på innsatsen, så her er det bare å stå på for å tette gapet på seks poeng opp til opprykksstreken.

Se øvrig kampfakta her