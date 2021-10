KRISTIANSAND: Norgescup i apparatturn for menn arrangeres opprinnelig tre ganger i året, men grunnet koronasituasjonen har det ikke vært noe stevne siden i fjor høst. Gleden og spenningen var derfor ekstra stor da over 100 gymnaster fra 21 klubber i Norge i rekrutt-, klasse 1-3, junior- og seniorklassen sist helg inntok Gimlehallen for å konkurrere igjen. Norges OL-representant i apparatturn menn fra Tokyo i sommer, Sofus Heggemsnes fra Oslo Turn, stilte i seniorklassen og vant sin klasse.

Kristiansands Turnforening stilte med seks gymnaster. Rekrutt Jesper Rugland deltok i sitt første norgescupstevne og endte på 17. plass i sin gruppe. I klasse 1 turnet Tarald McFadzean, Lukas Aateigen Nilsen og Kristian Mikalsen. Tarald fikk 16. plass, mens Lukas fikk 2. plass i hopp og endte på en fin 4. plass sammenlagt. Kristian fikk pallplass med seier i både ringer og svingstang og endte på 3. plass sammenlagt av totalt 33 gymnaster i denne klassen.

Brian Rugland fikk 2. plass i frittstående og skranke, og vant svingstang. Også han fikk en veldig god plassering og pallplass, som nr. 3 av 12 gymnaster i klasse 2. Stolt er vi også av Plamen Sheytanov som turner i seniorklassen, og som kom på 7. plass sammenlagt etter å ha gjennomført de seks øvelsene i apparatturn menn: Ringer, skranke, frittstående, hopp, svingstang og bøylehest.

Guttene trener fra 12–20 timer i uken i denne idretten, med profesjonelle Danail Sheytanov som trener, og det ligger mye trening bak disse flotte prestasjonene.

Arrangør KTF stilte med to dommere i norgescupstevnet, nemlig Raymond Holseter og Lasse Rugland. Det ble en flott konkurransehelg for både arrangører og tilreisende.