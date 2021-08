Venstrekant styrker Grane

ARENDAL: Den treningsglade bergenseren kommer til Sørlandet for å kombinere håndball og studier. Her forteller hun om seg selv:

– Jeg er født og oppvokst i Bergen hvor jeg begynte å spille håndball på Kringlebotn, Bjarg og Fana som junior. Senere debuterte jeg i 1. divisjon for TIF Viking hvor jeg spilte i tre sesonger. Etter det dro jeg til Førde hvor jeg fikk ett år til i 1. divisjon, før jeg vendte tilbake til Bergen forrige sesong, hvor jeg signerte for TIF Viking igjen, men denne gangen i 2. divisjon. Ved siden av håndball studerer jeg for å bli sivilingeniør. Jeg er nå ferdig med en bachelor i Energiteknologi på HVL, og begynner nå på master i Fornybar energi på UiA.

– Jeg har valgt Grane fordi det gir meg en gylden mulighet til å kombinere håndball med studier. Jeg liker å trene mye sammen med en gruppe som satser, og fikk et veldig godt inntrykk av gruppen og støtteapparatet rundt, samt klubbens filosofi da jeg var her på prøvetrening tidligere i sommer.

– Forventningene mine til klubben er at jeg kommer til et godt miljø med god treningskultur. Jeg gleder meg til å bli kjent med jentene, og kjempe sammen for å ta poeng. Også gleder jeg meg veldig til å bo på «Det glade Sørland», hvor det forhåpentligvis vil regne litt mindre enn i Bergen. Mine ambisjoner er å utvikle meg videre som kantspiller, med et mål om å prøve meg på øverste nivå i Norge.»

Kan du gi oss en liten «fun fact» om deg selv?

– Det må være at jeg det siste året har jeg brukt mer tid på å løpe lange distanser ute, enn å trene håndball (grunnet covid). Så det siste halvåret har jeg deltatt på Bergen Fjellmaraton og Bergen City halvmaraton, noe som er lenge til neste gang jeg gjør.