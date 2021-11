Lørdag passerte Øystein Tjomsland 15 millioner kroner innkjørt under det som har vært en eventyrsesong i 2021.

Mandag kveld sørget han for mer svart og gul jubel på Sørlandets Travpark da han noterte seg for ytterligere fire stallseire.

Da Tangen Frikk krysset målstreken som vinner på den svenske travbanen Bollnäs lørdag, passerte Øystein Tjomsland en strålende milepæl som travtrener. Hans stallhester passerte med det 15 millioner kroner innkjørt i premiepenger i løpet av 2021.

At han ikke har noen planer om å la konkurrentene få slippe billig unna resten av sesongen, var mandagens løpsdag på hjemmebanen Sørlandets Travpark et kruttsterkt bevis på. Tjomsland noterte seg for ytterligere fire stallseire da Sangviks Ballerina, født på Tjomslands gård i Søgne, Troll Sterk Odin, Jeffrey B.R. og Thai Hudson på rekke og rad innkasserte hver sin triumf etter sterke avslutninger.

Øystein Tjomsland tok fire stallseire på hjemmebane mandag. Her sammen med en av vinnerhestene, Troll Sterk Odin. Foto: Team Tjomsland

– Begge mine 3-åringer, Sangviks Ballerina og Troll Sterk Odin, leverte fine prestasjoner i dag. Sangviks Ballerina var jeg veldig fornøyd med, hun blir spennende å følge, fastslo stortreneren fornøyd.

Fornøyd var også assistenttrener Celine Fåland Hansen etter at Jeffrey B.R. tok sin andre strake seier.

– Jeffrey B.R. har skikkelig god form om dagen, i dag imponerte han meg, fastslo den dyktige sørlandsjenta.