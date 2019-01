Høllen Futsal topper tabellen

KRISTIANSAND: Høllen futsal møtte Fyresdal Futsal i Odderøyhallen til seriekamp tirsdag. Det var kun seier som var godt nok for oss, både med tanke på å vinne divisjonen og fordi vi var ekstremt skuffet etter å ha rotet bort tre poeng mot Fyresdal på hjemmebane. En ekstremt tent og motivert gjeng som møtte opp seint tirsdag kveld for å blø for Høllen-drakta.

Kampen startet rolig og de to lagene følte på hverandre, men etter fem minutter dundret Sturla Enersen ballen i hjørnet etter flott fremspill av Kevin Vigebo. Vi fikk med det den starten vi hadde ønsket oss og alt lå til rette for en kontrollert Høllen-seier. Men etter ti minutter skjedde det en kollektiv kortslutning i bakre rekker og Fyresdal fikk en gratis redusering.

Knapp pauseledelse

Etter reduseringen skjønte Høllen heldigvis alvoret og satte inn turboen. Evighetsmaskinen Lasse Fardal løp seg fri på kanten og satte ballen lekkert i lengste. Dette sto seg til pause og vi gikk i garderoben med en fortjent ledelse.

Privat

Den andre omgangen startet på best tenkelige vis med Morten Dalene som løp fra Fyresdal-forsvaret og snublet inn 3–1. Da tenkte vi nok at nå var det gjort, men den gang ei. Fyresdal reduserte og det var full fyr i teltet igjen. Heldigvis har vi Morten Dalene, som for øvrig var kampens store spiller, han ble spilt opp feilvendt, fintet bort oppasseren sin og druset ballen i krysset. 4–2 og nå må jo lufta gå ut av Fyresdal-ballongen?

Sterk avslutning

Kampen gikk inn i sluttfasen og Fyresdal ble mer og mer frustrerte da de ikke klarte å true Høllens formidable burvokter Fredrik Repstad nevneverdig. Vi lå dypt og kontret og med tre minutter igjen satte Jarle på storfarten og serverte løperen Lasse Fardal, som satte inn sitt andre for dagen. Like før slutt tok vi et kjapt innspark og Ditlef Ueland hadde ingen problemer med å sette inn 6–2 med Sørlandets beste venstrefot.

En meget god dag på jobben for Høllen, opprykkshåpet lever (vi leder nå tabellen med to kamper mer spilt enn Fevang på andreplass) og det er duket for en thrilleravslutning i 1. divisjon sørøst i Skienshallen lørdag 26. januar. Med seier i de tre siste kampene vil vi likevel være avhengig av at Fevang avgir poeng, men vi har troen. Bortesupportere er hjertelig velkommen, første kamp går klokka 11.00 mot Larvik Turn og det ryktes at det settes opp egne busser fra Høllen direkte til hallen.