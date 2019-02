Breddeidretten vokser på østkanten

KRISTIANSAND: Det at noen av idrettene har blitt helårsidretter er kanskje bra for noen, men generelt sett uheldig. Lengre og lengre varighet på sesongen kan tvinge unge utøvere/spillere til å velge en idrett i en enda tidligere alder. Barn fra seks år og opp til 14–15 år kan fint drive med de to eller flere idrettene – vi må bare være bedre til å samarbeide både på klubb- og forbundsnivå. Allsidighet er viktig både for utøvere, klubbene og Norges idrettsforbund, men slik fungerer det dessverre ikke i praksis.

Vi i Lauvåsen Idrettsforening ønsker å bidra med vårt. Basketball, innebandy, volleyball og taekwondo er fire av mange idretter/aktiviteter Lauvåsen Idrettsforening tilbyr i dag. "Vi ønsker bredde og mangfold! Derfor tilbyr vi flere typer idretter og aktiviteter til både store og små. Alle som vil, skal være med. Vi jobber mot at det skal være så rimelig som overhodet mulig for deg å benytte deg av våre aktiviteter."- dette står på klubbens hjemmesider og det er dette vi lever og ånder for og ikke minst streber etter.

Landslagstrener er med

Basketballgruppa til Lauvåsen IF går under navnet Lauvåsen Wildcats og har økt sin medlemsmasse jevnlig over de siste tre årene. Nå nylig startet Wildcats en egen gruppe med barn under 11 år og mange har funnet veien til hallen for å teste ut basket for første gang.

Det er ikke hvem som helst som har tatt initiativ til dette. Det er Kevin Juhl-Thomsen (landslagstrener for G16) som trener denne gjengen hver torsdag kl. 16.00-17.00 i Håneshallen. Fra tidligere av har laget bestått av barn 12–13 år og noen av disse har deltatt på SPU (Regional Spillerutviklingsprogram) sist helg. SPU er et tilbud for dem som ønsker å satse litt mer og lære litt mer om å bli bedre basketballspiller. Dette gir seinere mulighet for alle de frammøte til å delta på NTC (Nasjonal Talentcamp) der de aller beste spillere fra hele Norge møtes.

Lauvåsen Wildcats har i fjor både hatt med ei jente på NTC (Milla Jerkovic Finsæther) og en trener (Dragoslav Jerkovic). I år ønsker vi å stille opp med enda flere spillere. Klubben har både i høst og nå på vårparten holdt basket i gymtimene på Ve skole, Strømme skole og Hånes skole. Dette er et prosjekt støttet av Idrettsrådet. Et kjempeinitiativ som har gitt klubben gode resultater i form av nye medlemmer.

Med Pirates i vest og Wildcats i øst, lover det godt for basket i byen. Ellers i Agder har både Grimstad og Arendal gode tilbud for barn/ungdom. Flere og flere klubber har begynt med rekruttering for de aller minste og det gleder oss.

Innebandy med vinterferiecamp

Innebandy er en nystartet idrett for barn på barneskolenivå. Med en mann som André Kopperud (utviklingskonsulent i Norges Bandyforbund) i spissen, vil interessen for innebandy bli bare større og større. Også innebandy holder gymtimene på lokale skoler slik at flere og flere blir både kjent med idretten og muligheten som finnes i de lokale klubbene. For ikke så lenge siden var både barn og voksne fra klubben representert på minirunden og "Venneliga" i Hellemyrhallen. Innebandy-gjengen, som for øvrig også vll bli kalt Lauvåsen Wildcats, har sine treninger på Hånes skole hver onsdag kl. 16.00-17.00. De første tre dagene i vinterferien har IBK et veldig godt tilbud på lik nivå som sfo i form av vinterferiecamp.

Volleyball er den første idretten Lauvåsen IF startet med og har en meget anerkjent internasjonal dommer som sin hovedtrener, Geir Vestbø. Gruppen består av barn mellom 9–11 år og for ei uke siden dukket det opp over 70 barn på en turnering i Håneshallen. Fantastisk oppmøte og utrolig mange fornøyde barn og foreldre som kom fra mange ulike klubber som Vigør, KSK, Søgne, Froland m.fl. En guttegjeng på den lokale ungdomsskolen ønsker kanskje også å starte eget lag, så det er en spennende tid i vente også for denne idretten.

Populær kampsport

Sist, men absolutt ikke minst, så har taekwondo-gruppa i klubben økt medlemsmassen enormt det siste året. Som den desidert største gruppa og med Gerth Scerri som ansvarlig, vil medlemsmassen bare øke framover. Det gir oss utfordringer ift. lokaler og treningstider som vi muligens har en god løsning på. Hvis alt går etter planen, vil vi kunne dekke TKDs behov på en bedre måte etter sommerferien. Det er ikke bare taekwondo som er populær. Dansegruppa vår består av 14 danseglade jenter som møtes hver onsdag kl. 16.15-17.00 på Ansgar skole. Lauvåsen IF har nemlig et samarbeid med danselinjen på Ansgar skole og det fungerer aldeles utmerket. Vi håper at samarbeidet fortsetter etter sommerferien da dans er meget ettertraktet aktivitet og går alt som planlagt vil vi også kunne utvide dette tilbudet.

I tillegg til alt dette har Lauvåsen IF sirkeltrening for voksne på mandager, ballspill (volleyball, innebandy og futsal) for voksne på fredager, ballgruppe (for barn 4–6 år) på torsdager og "Opp & Hopp" gruppe (under 4 år) annenhver lørdag. Det er ikke bare Lauvåsen IF som satser på bredt utvalg av idretter/aktiviteter. Dvergnes Sportklubb har nylig annonsert at de ønsker å satse på volleyball, løping, sykkel, sjakk, e-sport og basistrening. Det er helt fantastisk at slike tilbud kommer. Det lover godt for et bredt tilbud for barn/ungdom og voksne på østsiden av byen.