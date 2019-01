Volleyball-kvartett fikk hedersmerke i gull

Hedersmerket i gull tildeles enkeltpersoner på forbundsplan som har nedlagt en særlig betydningsfull og uegennyttig innsats for norsk volleyball over en periode på mer enn ti år. Kandidater til hedersmerket i gull må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. For å komme i betraktning må vedkommende ha nedlagt en utmerket og betydningsfull innsats som har satt spor etter seg nasjonalt.

Tor Inge Askelander i dag rektor på en folkehøyskole i Kristiansand, og han har vært engasjert i volleyball i godt over 20 år, enten som spiller, trener eller leder. Han har vært landslagstrener og landslagssjef i Volleyballforbundet, han var med i støtteapparatet under OL i Atlanta i 1996. Han har vært en del av Topp Volley Norge og har hatt en viktig rolle i utviklingen av skolen på Sand. I Kristiansand har han bygget opp KSK som klubb, og vært sentral i arbeidet med spillerutvikling, konkurransetilbud og klubbrekruttering.

KSK har også i flere år vært arrangør, det være seg sandvolleyballskoler under World Tour turneringen i Kristiansand eller junior NM i sandvolleyball. Tor Inge sier ofte «men det er jo mulig…..» og på den måten setter han i gang små og store volleyballprosjekter. Tor Inge er en ressursperson for norsk volleyball, og vi så ha på benken til Randaberg IL under cupfinalen i Ekeberghallen nå i januar.

Lars Rydland har vært dommer på øverste nasjonale nivå siden 1985 og har 409 kamper bak seg på dette nivået. Han har over 180 kamper som internasjonal dommer og har over 400 kamper som dommer i sandvolleyball. Han var med allerede fra starten når norgesmesterskapet i sandvolleyball gikk i Mandal på Lordens og på Sjøsanden, og når det ble internasjonal turnering i Stavanger og Kristiansand var Lars en del av gjennomføringsorganisasjonen. Ved siden av dette har Lars hatt ulike oppdrag som dommerdelegert og ressursperson, han har også vært trener og jobbet lokalt i Haugesund/Rogaland.

I år dømte han cupfinalen for kvinner, og han har vært oppnevnt 12–13 ganger til cupfinalen og til det som benevnes som den gjeveste kampen å få på nasjonalt nivå. Det står stor respekt av den årelange dommergjerningen som Lars har nedlagt, og alltid med utgangspunkt å ville gjøre en god jobb som dommer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kåre Mol er en kjent profil i norsk volleyball, som de siste året har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater, ikke minst med Mol/Sørum som er ranket som nr. 1 i verden, bl.a. med seire i 4 av de 5 største turneringene i verden denne sesongen. Det norske landslaget tok hjem fem av ti kåringer fra det internasjonale volleyballforbundet. (Anders Mol; årets spiller, årets blokkspiller, årets angrepsspiller og årets mest forbedrede spiller. Christian Sørum; Årets forsvarsspiller.

Kåre var også trener for Hestad/Berntsen Mol som var i OL i Atlanta i 1996. Dette var første gang at sandvolleyball sto på OL-programmet, og det vil være en utrolig bra prestasjon å komme til OL med et lag (sin sønn) over 25 år etter at Norge hadde lag i OL for første gang. Listen over meritter som spiller, trener volleyball og sandvolleyball er lang, mange kjenner også til hans engasjement for minivolleyball, spillerutvikling, lorgnett konseptet. Listen er lang når det gjelder Kåres engasjement og roller i norsk volleyball, men for å nevne noe har han blant annet vært utviklingssjef og sportssjef i NVBF, vært lærer på ToppVolley, kurslærer og nå altså landslagstrener.

Irene Sandhar vært ansatt i NVBF siden 2006 som regionkonsulent i Trøndelag, og hun startet opp på kontoret i Trondheim og er i dag på kontoret i Steinkjer. Hun slutter i NVBF ved utgangen av januar og dette er en fin anledning å hedre en trofast tjener. Hun har jobbet langt utover normal arbeidstid med å få opp aktivitetstilbudet i regionen. Hun har arrangert kurs, vært kurslærer og jobbet med klubbutvikling, vært primus motor for å få opp minivolleyball, sittevolleyball og bidra til gode arrangement i regionen.

Hun gikk i bresjen for regionsammenslåingen mellom Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag, og sammen med regionsstyrene gjorde hun nybrottsarbeid på dette området. Hun har også vervet seg som frivillig i World Tour turneringene som gikk i Stavanger og Kristiansand. Irene er også selv spiller og har i en årrekke engasjert seg for at volleyball organiseres i gode administrative rutiner, og vi vet at hun har gitt klubbservice til klubbene i regionen, og det langt utpå kveldstid og i helger.