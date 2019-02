BLOGG: Dødsing er en stupestil som skal ha oppstått på Frognerbadet i Oslo på 60-tallet. Stupestilen innebærer å kaste seg utfor 10-meteren, ofte med kroppen i vannrett x-formasjon og holde den så lenge man våger, for så å krøke seg sammen rett før vannflaten brytes. Faren for et mageplask er stor dersom man ikke har teknikken godt inne.

Vi er tre tenåringer fra Lillesand og Grimstad som er medlem av Sørlandets Dødsekrets. Vi trener sammen og heier på hverandre i konkurranser. For oss handler dødsing om å «tørre» og å beherske kroppen. Følelsen av å mestre noe nytt, spektakulært og unikt, er helt spesiell, og må oppleves for å forstå.

Til sommeren planlegger vi å reise på utvalgte konkurranser rundt i landet som en del av sommerferien. Vi er alle superfornøyde med at det arrangeres et vintershow i Aquarama 2. mars, og kommer til å gi alt for å nå høyest mulig opp på resultatlistene. Det viktigste er uansett å ha det gøy og skape show for flest mulig publikum, og vi håper så mange som mulig stiller for å heie oss frem!

Ravn Einarsson (Instagram - @ravneinarsson), 19 år fra Grimstad:

Tre dager før Sup&Stup i Lillesand 2017 ble jeg utfordret av en kompis på å bli med. Jeg hadde da aldri "dødset", men meldte meg spontant på. Det var en fantastisk opplevelse, og etter det har jeg blitt bitt av basillen. I 2018 deltok jeg på Sup&Stup og VM i dødsing på Frognerbadet, her kom jeg på en 4. plass i kvaliken, som besto av totalt 88 deltakere. Jeg endte til slutt på en 26. plass i finalen, noe jeg ikke var spesielt fornøyd med. Sjansen byr seg heldigvis igjen i 2019!

Før sesongen i fjor øvde jeg ikke noe særlig, men i år har jeg jevnlig trent styrke, trampoline og ikke minst fra 10-meteren i Aquarama. Jeg har tidligere turnet og brukt mye tid på trampoline – dette merker jeg er god erfaring å ha med seg.

Fakta: Fakta Sup og Stup Winter Edition i Aquarama Arrangeres i Aquarama 2. mars fra klokka 12 til 16. 23 dødsere er påmeldt, inkludert fire tidligere verdensmestre Yngste deltaker er 12 år

Deltakerliste Sup og Stup i Aquamara

Tobias Knudsen (Instagram - @tobias__knudsen), 17 år fra Lillesand:

Jeg hadde mitt første dødsstup fra en 5-meter i Kaldvellfjorden da jeg var 11 år. Samme året deltok jeg i Sup og Stups «rockiedøds» , der vi dødset fra seks meters høyde. Jeg fortsatte å dødse og har nå en 8. og en 5. plass på Sup og Stup. Sommeren 2018 kvalifiserte jeg meg videre til finaledagen i VM i dødsing.

Det beste med å dødse er ikke å konkurrere, men gleden av å klare nye triks/stup. Det er også nesten like gøy når andre klarer nye triks, som når man lærer noe nytt selv. Konkurransene er også helt ville. Alle deltakerne satser alt og prøver gjerne på nye triks midt under konkurransen.

Akkurat nå er det ikke ekstremt mange som driver med dødsing. Jeg håper og tror at antall dødsere på lands- og verdensbasis vil øke, for det er virkelig noe flere burde prøve ut

Christoffer Friis Ribe (Instagram – chris­_friis), 18 år fra Lillesand:

Jeg ble introdusert for dødsing via Sup og Stups første arrangementer. Jeg synstes det var dødskult å på de store gutta somstupte og trikset fra 10-eren. De var liksom de store forbildene.

Jeg begynte å konkurrere i «rockiedøds» som er fra seks meters høyde. Der fikk jeg både en førsteplass og en andreplass. Jeg gikk videre opp til ti-meteren i 2016 og vært med der siden. Det adrenalinrushet du får av å stupe er helt vanvittig deilig. Du står på toppen av tårnet med kompiser som roper deg frem med en helt sykt god stemning. Jeg håper virkelig dødsing er noe som bare kommer til å spre seg videre. Jeg står hittil med en tredjeplass i Sup og Stup og satser på å forbedre det i de neste konkurransene.