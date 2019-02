Ny turnering så dagens lys

KRISTIANSAND: Fem seniorlag fra 1. og 2. divisjon, samt et sammensatt lag med talenter fra Agder, deltok i helgas turnering i Sørlandshallen. Etter responsen å dømme blant spillere, trenere og publikum er det grunn til å håpe at cupen blir en årlig begivenhet. Helgas vinnerlag Bryne har allerede meldt seg på turneringen i 2020.

At nettopp Bryne og Amazon skulle spille seg til finalen, var ingen overraskelse. Sistnevnte mannskap har tatt mål av seg å rykke opp til Toppserien, mens Bryne var målforskjellen fra å havne i 1. divisjon selv i år.

Kampen endte 1–1 etter at rogalendingene utlignet seks minutter før slutt. Etter målløse ekstraomganger vant Bryne 4–3 i straffesparkkonkurransen til store gledesscener.

Arrangørklubben Gimletroll ble nummer tre med et nykomponert lag som spilte sine første kamper etter at sammenslåingen med Donn for snaut fire uker siden. De oransje slo Team Agder 3–2 i en spennende kamp om tredjeplassen.

Team Agder besto for øvrig av spillere fra Gimletroll, Amazon Grimstad, Sørfjell, Randesund, Våg, Vindbjart, Lyngdal og en Molde-spiller på ferie hjemme i Mandal!

Samtlige kamper ble filmet og sendt direkte på Facebook, noe som ble særlig godt mottatt blant tilhengere utenbys fra. Særlig sluttminuttene og straffesparkkonkurransen i finalen fikk mange med seg.