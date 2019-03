Våg J16 til nasjonalt sluttspill

Vågjentene endte 13 seire og kun ett tap i Bringserien og vant sin avdeling med 26 poeng, foran Eidsberg (25 poeng) og Trauma (24 poeng). Disse tre lagene er sammen med ni øvrige lag fra de tre andre puljene kvalifisert for det nasjonale sluttspillet som går av stabelen 5.–7. april.

Utgangspunktet foran denne helga var klart, Våg måtte ta fire poeng for å sikre seg billett til sluttspillet. Maren Nørsett forteller at spillerne gledet seg veldig foran denne helga:

– Vi øvde mye på spill og taktikk på treningene den siste uka. Vi var fokuserte og hadde følelsen av at vi hadde god kontroll og vi hadde stor tro på at dette skulle vi klare. Molde og Charlottenlund visste vi lite om, mens Trauma har vært våre «erkefiender» i mange år.

Molde var motstander i første kamp og Våg førte hele kampen og vant 28–23. Målvakt Natalie Byklum synes de spilte en helt ok kamp med et godt forsvarsspill.

Gerd Corrigan

– Vi ledet ganske mye til pause, så slapp vi oss litt ned og Molde fikk mer selvtillit. De kom litt nærmere oss i andre omgang, men vi dro det i land.

Dans som oppvarming

Lørdagens andre motstander var Charlottenlund, som også hadde ambisjoner om å nå det nasjonale sluttspillet. Natalie forteller at denne kampen hadde jentene gledet seg til lenge:

– Vi har hørt mye om Charlottenlund og visste de var gode. Vi fikk lagt inn en veldig god oppvarming hvor vi danset mye og alle var gira, spent og klare foran kampen.

Våg spilte en god første omgang og ledet 12–5 til pause. Det gode spillet fortsatte også utover i andre omgang. Natalie forteller:

Gerd Corrigan

– Vi spilte bra både i forsvar og i angrep mot Charlottenlund. Vi har en veldig god bredde i laget, alle spillerne var på og fikk vist seg fram. Vi lagde mål fra alle posisjoner og alle fikk spilletid.

Våg vant kampen 24–17.

Godt samhold

Denne seieren betydde at Våg allerede var kvalifisert for sluttspillet selv om én kamp gjensto av helgas Bringrunde.

– Det var kjempegod stemning etter kampen. Det er veldig gøy å klare en ekte lagseier som dette, understreker Natalie.

Hun får støtte av sin lagvenninne Jenny Maj om at bredden i laget er Våg jenter 02 sin styrke.

– Vi trener i sammen, vi går i fight sammen og vi stoler på hverandre. Det gode samholdet gjør at vi presterer bra. Det er også beroligende at uansett hvem som er på banen, så vet vi at det blir bra.

Gerd Corrigan

I rundens siste oppgjør var Trauma motstander. Jenny Maj forteller at de har hatt mange fighter mot Trauma og at de har vekslet på å vinne.

Revansjesugne

– Vi var veldig revansjesugne siden det ikke gikk så bra da vi spilte mot dem sist. Vi åpnet sterkt med 4-1-ledelse. Da sto vi bra i forsvar og tok duellene. Vi får selvtillit når forsvarsspillet sitter, da fungerer gjerne resten av spillet vårt også. Jeg følte vi hadde ganske god kontroll i deler av kampen.

Men Trauma har mange kvaliteter i laget og ga seg ikke uten kamp. Mot slutten var de kun ett mål bak på 20–19.

– Vi hadde veldig lyst på den seieren og vi fikk skjerpet oss de siste minuttene og vant kampen 22-19, sier Jenny Maj.

Gerd Corrigan

Seieren mot Trauma ga Våg førsteplass i Bringseriens avdeling 3. I sluttspillet er de 12 lagene delt i fire avdelinger og vinnerne er plassert i hver sin pulje. Motstandere er Strindheim og Oppsal som ble nr. 2 og 3 i sine puljer. Vinneren av gruppa går til semifinale.

Svært god treningsgruppe

Trener Kai Corrigan er naturlig nok fornøyd med prestasjonene til spillerne denne helga:

– Vi kunne fort ende opp med at vi ikke kvalifiserte oss til sluttspillet, men så endte det i stedet med at vi sikret oss det beste utgangspunktet. Det er vi kjempefornøyd med, en veldig god prestasjon av samtlige. Vi har en sjeldent god bredde i gruppa vår som gjør at vi har mer krefter enn de andre lagene når kampene skal avgjøres.

Gerd Corrigan

Han legger til:

– I tillegg har vi noen topper i gruppa også som er i stand til å gjøre det halvt-spektakulære, som gjør at vi kan dra det i land. Det er klart at når vi tar seks poeng mot så gode lag som vi møtte denne helga her, så er det veldig bra.

Corrigan forteller at 02-gjengen er en ekstremt god treningsgruppe som har gode treninger hver uke. Utgangspunktet er det beste for å prestere bra i sluttspillet. Treneren er også opptatt av at spillerne bruker energien riktig for å oppnå gode resultater i sammen.

Gerd Corrigan

Tre på ungdomslandslaget

– Alle 16 spillerne må ha lyst til å jobbe sammen om det samme målet. At de kan unne hverandre å lykkes på banen, unne hverandre spilletid så det blir positiv energi i gruppa. Så klart når det er 16 spillere som ønsker å spille og kun sju kan være på banen om gangen – da er det viktig at de som ikke får spilletid bruker energien til å oppmuntre de andre, og ikke motsatt. Klarer vi å få mønstret all energi riktig vei, har jeg stor tro på at vi skal klare en semifinale i det nasjonale sluttspillet.

Våg dominerer ikke bare i Bringserien. Laget har tre spillere på ungdomslandslaget som skal spille Trofeul Carpati Cup i Romania og spille kamper mot Italia, Tsjekkia og Romania 18.–25. mars. Veriana Veliqi, Emma Lindal og Martine Kårigstad Andersen har alle flere kamper for landslaget allerede.

