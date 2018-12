ØIF-nedtur etter katastrofeåpning i Bergen

BERGEN: Kanskje var det reisa som satt i beina, eller kanskje var det bare at dagen ikke var der. ØIF gikk på tap mot Fyllingen i Bergen.

En kan trygt fastslå at det var de første 15 minuttene som ødela det meste for ØIF mot Fyllingen i Bergen.

Det var et ØIF-lag som ikke var med på notene fra avkast av i Framohallen. Fire grove feil fremover på rad, i de fire første angrepene, sørget for at hjemmelaget fikk en drømmeåpning. For ØIF var det en katastrofeåpning. 0-4 etter fem minutter sto det og like etter kom det femte og sjette.

Fakta: Kampfakta FyllingenBergen – ØIF Arendal 28-24 (17-11) Framohallen ØIF Arendal:Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Visovic , Kristoffer Haugen Pedersen, Martin Lindell 5, Hermann Vildalen 3, André Lindboe 2, Sondre Paulsen 4, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad, Kjetil Åndal, Jesper Munk 4, Maximiliam Jonsson, Sander Simonsen 2. Toppscorer Fyllingen: Kasper Gudnitz, 12 mål. Dommere: Ismet Kvacik, Tommy André Eriksen. Utvisninger: Fyllingen 2×2 min. ØIF 1×2 min.

På sju minutter fikk ØIF levert to avslutninger på mål, en av ballene gikk i mål. Etter en fjerdedel av de 30 første minuttene lå ØIF under 1-7.

Etter ti minutter sto det 2-8, før ØIF etter en sjumeter kom hele sju mål bak før 11 minutter var gått.

Marerittet bare fortsatte for ØIF. 4-12 etter kvarteret ble til ni mål bak like etter. Etter 17 minutter hadde Marinko Kurtovic brukte begge time outene han hadde til rådighet før pause. Da lå ØIF under med 4-13, etter å ha gjort en kaskade av personlige feil i angrep. Det verste er nemlig at Fyllingens keeper – i likhet med ØIF-målvaktene – knapt hadde redninger de første 17 minuttene.

Fyllingens forsvar sto som en vegg og tok det meste av det ØIF prøvde seg på. Etter 20 minutter sto nemlig begge lags målvakter med to redninger hver, som sier litt om hvor skoen trykket for ØIF. Da lå ØIF under 5-15.

Elendigheten kunne ikke vedvare etter den mildt sagt begredelige starten, der åpningskvarteret kanskje var et av de verste kvarterene ØIF noen gang har levert som eliteserielag.

Etter å ha ligget ti mål bak, fikk ØIF litt mer orden på tingene på slutten av første omgang. De siste fem minuttene ble det kun med to scoringer for hjemmelaget, først og fremst på grunn av bedre forsvar hos ØIF. Fremover kappet ØIF forspranget inn med fire mål, slik at det sto 11-17 ved pause.

Startvanskene fortsatte i andre omgang for ØIF.

Etter seks minutter var Fyllingens ledelse økt til ni mål igjen, etter at ØIF hadde hatt en rekke svake avslutninger og skuslet vekk flere muligheter til å knappe ned på hjemmelagets forsprang. Fyllingen gjorde en del feil i innledningen av andre omgang, men ØIF klarte ikke å utnytte det.

Da Marinko Kurtovic tok sin siste time out, var det bare gått drøyt seks minutter av omgangen og da lå ØIF under 12-21.

Da det etter knappe 14 minutter ble et stopp i spillet å på grunn av at arenauret ikke virket, lå ØIF ni mål bak, 14-23, men hadde vært 11 bak en liten periode.

Like etter satte Sondre Paulsen inn 15-23, da hadde det vært Fyllingens tur til å misse i avslutningene flere ganger på rad, som lot ØIF få mulighetene til å redusere forspranget. Likevel, tross for at det var et kvarter igjen, lå det meste til rette for at hjemmelaget skulle få de to poengene.

ØIF la seg ut i et 4-2-forsvar, med å markere ut to av backene til Fyllingen. De så ut til å fungere, for hjemmelaget begynte å gjøre flere feil i angrep, feil som en ikke så fra den kanten tidligere i kampen.

Samtidig fikk Martin Lindell drag i angrepsspillet sitt og da kom ØIF nærmere. Med ti minutter igjen hadde ØIF spist seg inn til å ligge fem mål bak, 19-24. Håpet var tent.

Men selv om håpet var tent, så ble ikke gjennomføringen av de siste minuttene som ØIF hadde håpet på. Fem minutter før slutt var ØIF fire mål bak, men så kom det to raske Fyllingen-mål. Da var det meste gjort.

Det endte med 24-28-tap for ØIF i Bergen. Bortelaget leder likevel fortsatt eliteserien.