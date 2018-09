Et brennende hjerte for Carlisle

En ettermiddag i august 2003 sitter en gjeng flekkefjæringer over et glass og diskuterer engelsk fotball i de lavere divisjoner, så sier Arvid Valente plutselig, «Jeg var i Carlisle nord i England og så dem spille i 1972, de hadde en super spiller som het Chris Balderstone. Han spilte i ti år for Carlisle, fikk 376 kamper, også spilte han i på det engelske landslaget i cricket. Der kunne jeg tenkt meg å dra tilbake».

Etter noe fram og tilbake ble vi seks stykker på vår første fellestur til Carlisle og så dem spille årets siste hjemmekamp i 2004. Resultatet ble 1-1 på Brunton Park mot Cheltenham. Men 9524 tilskuere måtte konstatere at resultatet ikke holdt, og det ble nedrykk fra League Two – ut av ligasystemet og ned i Conference League som her på berget var blitt 5. divisjon.

Privat

Vi ble kjent med noen Carlisle-supportere, The Wild Bunch, som takket oss for oppmøtet, men de var sikre på at vi ALDRI kom tilbake. Overraskelsen deres var stor da vi møtte opp på første hjemmekamp påfølgende sesong, og siden har vi dratt over jevnt og trutt. Vi har akkurat feiret 15-årsjubileum for supporterklubben vår, og interessen blir bare større.

Privat

Vi har hatt medlemmer over på Wembley i alle tre finalene CUFC har kommet til i Johnstone Paint Trophy Final siden vi startet supporterklubben: 2006 Carlisle United - Swansea City 1-2, 2010 Carlisle United - Southampton 1-4 og i 2011 Brentford FC - Carlisle United 0-1. Vi hadde også medlemmer over da Liverpool slo ut Carlisle i ligacupen (2015) etter ekstraomganger og straffespark-konkurranse. Det legges til at Liverpool sparket treneren sin, Brendan Rogers, etter denne kampen. Noen av medlemmene våre kommer opp i 50 kamper etter denne sesongen, og vi har damer som kommer opp i 35 kamper. Hvem trodde at vi i det hele tatt fantes? I alle fall ikke Frode Øverli da han for noen år siden trykket denne stripen i Pondus. La oss si det slik: Han vet det nå!

Frode Øverli (gjengitt med tillatelse)

Stripen sier kanskje sitt, men i disse dagen kan man strømme hjemmekampene til Carlisle for fem pund, så vi følger nøye med. Vi er nå rundt 35 medlemmer, og har vært oppe i 19 norske fans på bortekamp (Hartlepool). Carlisle er en by nord i England, på størrelse med Kristiansand, bare noen få kilometer fra grensen til Gretna i Skottland. Byen er fantastisk, det samme er menneskene vi er blitt kjent med, og hver gang vi er der får vi større vennekrets. Det er vel slik at fotballsupportere reiser til England i hopetall, men meget få kommer denne veien. Etter lang planlegging kom det åtte engelske Carlisle-supportere på besøk til Flekkefjord under Laksefestivalen i juli 2014, dette ble fanget opp av Carlisle-avisen News & Star sin fotball journalist Jon Coleman.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Faksimile

Er det noen kjente som spiller på det laget, spør folk? Vel, la meg nevne noen: Ian Harte, som spilte for Leeds United som kom til kvartfinalen i Mesterligaen spilte en sesong 2009/10, fikk 52 kamper og scoret 19 mål. Joe Pickford, som sto fantastisk i mål for det engelske landslaget i årets VM, var på lån til Carlisle United i 2014 fra Sunderland og fikk 18 kamper. Peter Beardsley, som har spilt for blant andre Manchester United, Liverpool, Newcastle, Everton og Fulham, og spilte 59 kamper for England og var assistentmanager for de engelske landslaget, startet sin proffkarriere på Bruton Park i -79, og fikk 104 kamper.

Går vi enda lenger tilbake i tid, har den kjente Bill Shankly både spilt og vært manager for The Blues.Og vi må ikke glemme Jimmy Glass, keeperen som var på lån fra Swindon Town, som bare fikk tre kamper, men som scoret 1-1-målet på overtid mot Plymouth Argyle i -99 sesongen. Målet gjorde at Carlisle United ikke rykket ned i Conference League. Det er kåret til å være et av de 100 viktigste målene som er scoret i den engelsk liga. Vi har spilt en fotballkamp på treningsfeltet mot engelske Carlisle-fans, der spilte han hele kampen – som spiss! – og scoret alle tre målene da engelskmennene vant 3-0.

Faksimile

Når man er godt over gjennomsnittet interessert, gjør men ofte litt ekstra, som å gi ut supporteravis fire ganger i året slik Pål Bengt Meier og jeg gjør. «Cumbria Norsmen» sendes ut til fans i Norge, og det går en del aviser til England også. Æresmedlem er selvfølgelig Arne Scheie. Dette er siste utgave, med ny manager presentert. Avisen overtok vi fra en gjeng fra Nord-Norge i 2006, de hadde vært over på noen kamper, men mistet interessen og sluttet med turene sine. Vi har nå ca. 50 utgivelser bak oss.

Vi har vært inne i CUFC-garderoben og intervjuet spillere for avisen vår, skrevet om stort og smått som vi føler at leserne våre kunne ha interesse av, og ny manager, som på denne forsiden, er alltid av interesse.

Privat

I 2007 ansatte Carlisle United Greg Abbott som assistentmanager under John Ward. Men etter 13 måneder som manager og ni tap på rad, var det slutt for Ward. Abbot ble tilbudt managerrollen, og takket ja. Han ble sittende som manager helt til 2013, da fikk han sparken. Ikke mange managere sitter så lenge i England, og da han måtte gå, var det kun Alex Ferguson i Manchester United og Arsen Wenger i Arsenal som hadde lenger fartstid i trenerrollen i ligasystemet.

Noen år etter dette hadde han en jobb for Universitetet i Leeds og deres fotballjenter, dette var amerikanske jenter som ville bli fotballproffer i Europa. De var på treningsleir i Lyngdal og ble invitert til Flekkefjord for å møte Carlisle United Blue Army til en hyggekveld. Abbott møtte opp med alle jentene, de fikk pizza og det var levende musikk i vårt møtested No.20, som tilhører Pål. Jeg lå på sykehuset i Flekkefjord og ergret meg over at jeg ikke kunne komme, men holdt på å ramle ut av sykehussengen da manager Abbott dukket opp på en kort visitt.

Privat

Vi pratet selvfølgelig fotball hele tiden, og han sa: «Vi visste alltid når dere var på Brunton Park, da fikk spillerne vite at det kom fans fra Norge og at nå måtte de vise hva de var gode for.» Dette viser etter min mening hva vi som supportere fra Norge betyr for engelske lag, kanskje mer for dem i de lavere divisjoner. Abbott er nå assisterende manager i Bradford City.

Vi er hele tiden interessert i ny medlemmer, og vi har en side på Facebook som heter Carlisle United Scandinavian Branch der folk kan ta kontakt. Gjennom Facebook er vi også blitt kjent med The Thunderhill Supporters, Carlisle United FC German Branch. Opplevelsene har vært mange, vi har vært med på opprykk og nedrykk. Jeg husker spesielt en hjemmekamp mot Forrest Green, ikke det at vi tapte 0-1, men på grunn av at de kun hadde med seg èn supporter som sto alene på bortefansens tribune.

Privat

Lee Miller var spiss for the Blues i perioden 2011/14, 90 kamper og 28 mål. Vi var på siste hjemmekamp 2012 og så ham stå i midtsirkelen i pausen og spille fotball med sine tre små sønner, kona hadde gått bort i kreft like før. Det har aldri vært så stille i pausen på noen av de kampene jeg har vært på. Dette er minner man aldri vil glemme. Søndag etter siste hjemmekamp er det alltid Dinner Award, hele klubben og styret inviterer til middag og det blir delt ut premier til beste spiller, årets unge spiller, osv. 450 gjester pleier det å være, og der har vi deltatt flere ganger, til og med kommet i limousin.

På denne turen som vi her ser bildet av utenfor Brunton Park var vi ni stykker, 27. september i år blir det ny fellestur til hjemmekamp på Brunton Park mot Stevenage lørdag 29. september, da blir vi åtte deltakere.

Up the Blues!