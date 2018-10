ØIF med storseier mot Runar

SANDEFJORD: Det var mye å glede seg over i Runarhallen sett med svarte og røde øyne. Og en halvtime etter kampslutt ble det enda mer å glede seg over, da Halden slo Elverum i Remmenhallen.

ØIF Arendal var best i alt, gjennom hele kampen mot sin tidligere trener Leif Gautestad og hans Runar. ØIF regelrett knuste det gamle storlaget i det som en gang var deres lekegrind.

Serieledelsen beholder ØIF etter å ha slått Runar hele 34-22.

Halden slo Elverum 30-28 i Remmenhallen og gikk dermed forbi Elverum på tabellen, begge med seks poeng. Elverum er nå tre poeng bak ØIF.

Mye gledelig

Det var svært mye å glede seg over for ØIFs del i Runarhallen. Det er nok å nevne følgende:

* Olaf Richter Hoffstad som herjet på venstrekanten og scoret åtte mål – det definitive gjennombruddet for unggutten. Han satte alle sine avslutninger.

* Sondre Paulsen viser fortsatt scoringsform og noterte sju fulltreffere

*Jesper Munk scoret seks ganger og leverte årsbeste av strek hos ØIF fremover.

* Målvaktspillet var meget godt, både fra Kristijan Jurisic og André Bergsholm Kristensen.

* ØIF har scoret over 30 mål i alle kampene denne høsten, bortsett fra serieåpningen mot Fyllingen.

Sterk start

Det ble en solid start på kampen, da ØIF Arendal i sine tre første angrep sørget for å gå i en tidlig 3-0-ledelse over hjemmelaget Runar, med tidligere ØIF-trener Leif Gautestad på trenerbenken.

Etter at Runar reduserte til 3-1, ble det et langt stopp i spillet i Runarhallen. Årsaken var at kampuret sluttet å fungere. Da var det spilt 4,25 av kampen. Før det var gått fem minutter, hadde ØIF satt ytterligere en ball i mål, bak Joachim Christensen. Etter ti minutter hadde kampen satt seg noe mer. Da sto det 6-3, men da hadde også ØIF misset på sine to siste forsøk.

Sondre Paulsen var viktig i innledningen. Han sto for fire av de ti første målene, der to var straffescoringer. Etter kvarteret ledet ØIF så mye som 10-4. Runar reduserte riktignok like etter.

Inn mot pause dro ØIF ifra og ledet en stund med åtte mål. Runar svarte med å knappe innpå med et par mål i to angrep på rad, men ØIF lot seg ikke lokke inn i noen felle og sørget for å ha seks, sju eller åtte måls forsprang inn mot pause.

Etter at Eirik Heia Pedersen satte inn omgangens siste scoring, sto det 18-11 til ØIF på resultattavlen, etter en solid omgang – spesielt bakover på banen, der forsvaret og målvaktspillet sto til pluss og meget bra.

Og med enda litt mer presisjon i avslutningene, kunne også ledelsen ved pause vært enda et par mål større. For det ble nemlig også svidd noen klokkeklare muligheter fra ØIFs side den første halvtimen i Runarhallen.

Rotete start på 2. omgang

I andre omgang gikk det nærmere fire minutter før den første scoringen kom. Den sørget Sondre Paulsen for, på distanseskudd denne gangen, før Martin Lindell like etter scoret sitt første for kvelden.

Innledningen av andre omgang var rotete fra begge lag, og det var egentlig målvaktene på begge sider som sto for de beste prestasjonene. For Joachim Christensen bidro nemlig med flere redninger på rad til at Runar kom noen mål nærmere, fra ni til seks mål 20-14 etter drøyt åtte minutter.

Det gikk riktignok ikke så lenge før forspranget var oppe i ni mål igjen.

Ni mål var også forspranget da kvarteret gjensto i den gamle storklubbens lekegrid. ØIF hadde kontroll på det meste som foregikk i Runarhallen. Ledelsen kom opp i ti og 11 mål, det var egentlig bare spørsmål om størrelsen på seieren.

Ungguttene slapp til

ØIF slapp til flere av ungguttene på slutten og Marinko Kurtovic kunne tidlig begynne å ta «high five» med sine elever etter oppvisningen som trygget tabelltoppen, med én kamp mer enn Elverum.

Og det gjorde egentlig ikke så mye at Runar fikk kampens siste scoring som ble satt i åpent mål i siste sekund. For dette var ØIFs kveld, fra start til slutt …

NB: Ikke bare Elverum gikk på tap denne runden. Også Drammen fikk juling, borte mot Bækkelaget. Oslo-klubben vant solide 29-22.

Kolstad slo Bodø 30-23 i Bodø Spektrum.

Runar Håndball – ØIF Arendal 22-34 (11-18)

Runarhallen

Utvisninger: Runar 4×2 min. ØIF 2×2 min.

Flest mål Runar: Eirik Hybertsen 5 mål.

Laget: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 2, Kristoffer Haugen Pedersen, Martin Lindell 3, Sondre Paulsen 7, Jørg William Fiala Gjermundnes 1, Nökkvi Dan Ellidasson, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad 8, Kjetil Åndal, Jesper Munk 6, Maximilian Jonsson 1, Sander Simonsen 2, Kenny Ekman.