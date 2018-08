Historisk god NM-innsats av Otra

OSLO: Dette er en tropp som har fremtiden foran seg. Den yngste deltageren Aanund Tveitå kan delta i fire nye mesterskap før han er for gammel!

Lise Hornnes ble nummer fem i tresteg med ny pers 11,45 m. Hun hadde også et hopp på 11,40 m som var over den gamle personlige rekorden. Hun var bare 24 centimeter bak bronsemedaljen. I forsøket hadde hun også et langt hopp, men håret flagret litt mye i landingen og satte merke i sanden et stykke bak nedslaget. Deretter ble håret satt opp!

I lengde ble det også ny pers i forsøket med 5,30 m. Her hadde hun et kjempehopp i 3. omgang hvor hun subbet foten langs bakken uten at hun helt visste hvorfor. Hun fikk en sats som hun ikke hadde hatt før og dermed ble landingen noe uvant.

Unni Tveitå perset til 10,28 m med seniorkula. Dette holdt til en flott 6.plass. Hun hadde hele tre kast over den gamle persen. I diskos dagen før var hun ikke like heldig og kastet en del under pari.

Aanund Tveitå hadde en kjempehelg og var så vidt kvalifisert i lengde én centimeter over kravet. Blant 29 kvalifiserte skulle det dermed være vanskelig å være blant de 12 som tar seg til finalen. Dette klarte han likevel med et hopp på 6,25 m, som var lengre enn han noen gang har hoppet. Imidlertid var medvinden for sterk til at resultatet kunne godkjennes som personlig rekord.

I finalen klarte han til og med å komme inn blant de åtte som fikk seks hopp. Her økte han til 6,26 m og ny personlig rekord. Denne gangen var vinden innenfor det godkjente. Dette holdt til en 7. plass og han var desidert beste 15-åring.

På 100m løp han på 11,54 sek, noe som var langt under persen på 11,98 sek. Imidlertid var medvinden på 3,3 m/sek og dermed over godkjent vind, som er 2,0 m/sek. Tiden er like fullt den 4. raskeste av en 15-åring i Norge i år uavhengig av vind.

Emelia Tveitå skadet seg under oppvarmingen til første øvelse og måtte dermed trekke seg fra mesterskapet. Hun kommer garantert sterkere tilbake.

Friidrettsgruppa har et tett mesterskapsprogram og allerede til helgen er det Ungdomsmesterskapet. Der får utøverne våre konkurrere i sine egne aldersklasser.