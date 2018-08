To straffebommer ødela for Fløy

STJØRDAL: Det var to lag som trengte poengene som møttes til dyst. Blink hadde fire strake tap og våre gutter har ikke klart å følge opp innsatsen fra Bryne-kampen. Og det ble en skikkelig krige-kamp med masse harde dueller.

Blink startet best og slo lange baller og scoret allerede i det 8. minutt da Blinks Stokke fikkk ballen umarkert ved stolpen etter klabb og babb i feltet og kunne score enkelt.

Fakta: KAMPFAKTA Stjørdals-Blink - Fløy 3-2 (2-0) 2. divisjon menn 1–0: (8) 2–0: (40) 3–0: (66) 3–1: Magnus Ask Mikkelsen (85) 3–2: John Olav Norheim (88) Gult kort: Johan Kvame Naglestad Dommer Robert Eggen . Trønder-Lyn Tilskuere: 150 Fløys lag: 25 Andreas Juvet Hoppestad 3 Nils Petter Andersen 13 Johan Kvame Naglestad 16 John Olav Norheim, kaptein 17 Omar Markovic 7 Tony Hieu Vo 9 Henrik André Dahlum 18 Mikael Birk Giæver Ugland 10 Dardan Dreshaj 24 Magnus Hallandvik 30 Lasse Sigurdsen Innbyttere: 26 Mats Johansen Olsen 6 Jakob Ertzeid Toft inn for Dahlum (45. min) 11 Magnus Ask Mikkelsen ( inn for Dreshaj 71. min) 14 Sebastian Fredriksen 21 Torje Wichne (inn for Mikael Ugland 82. min)

Fløy fikk ikke pasningsspillet til å sitte mot aggressive trøndere, og man var nødt til å legge om til en mer direkte spillestil. Etter scoringen, og omgangen ut, var det jevnspilt med masse harde dueller,og det var ingenting å si på innsatsen fra Fløy-spillerne.

Allerede i det 13. minutt fikk Fløy tildelt straffe etter felling av Magnus Hallandvik som raidet opp på høyresida i kjent stil. Men dessverre reddet mandalitten Thomas Lia forsøket til Henrik Dahlum, og nettopp Lia var den store forskjellen denne lørdagen. Han var i det umulige hjørnet helt til mot slutten av kampen.

Fløy spilte og kriget seg til flere halvsjanser utover omgangen, samtidig som Blink også var farlig frampå ved noen anledninger. Tony Hieu Vo fikk en stor mulighet til å utligne, men forsøket endte dessverre ikke med scoring.

Så det 40. minutt ble Blinks Rødahl spilt gjennom med en perfekt bakromspasning. Keeper Hoppestad kom korrekt ut, men Rødal tuppet ballen mellom beina på Hoppestad akkurat tidsnok.

I pausen var man enige om at denne kampen kunne man få et resultat av, og Nikola Trajkovic satte inn Jakob Ertzeid Toft for å få enda mer duellstyrke foran mot fysiske Blink-stoppere.

Andre omgang fortsatt i samme sporet med masse duellspill, og det var forholdsvis jevnspilt. Lasse Sigurdsen burde ha redusert da han ble spilt gjennom alene, men Lia parerte avslutningen glimrende.

Så skjedde det som de fleste trodde skulle avgjøre kampen. Blink fikk tildelt frispark fra ca 20 meter, som Blinks beste spiller Kartum dundret i kryss-stanga.

Men bortelaget ga ikke opp og fikk tildelt nok en straffe etter hands. Men enda en gang er Thomas Lia med på notene, og reddet skuddet fra Magnus Hallandvik.

Etter dette skjedde det lite sjanseskapende før i det 85. minutt da Magnus Ask Mikkelsen scoret sikkert etter stuss fra Jakob Ertzeid Toft, og da John Olav Norheim tre minutter etterpå scoret fra kloss hold etter meget bra forarbeid av Toft, var det full fyr i kampen. Fløy presset på for utligning, men dessverre uteble de helt store sjansene på overtid.

Det var ingen spillere som utmerket seg spesielt denne lørdagen. Men pluss i boka til Toft med to målgivende og Mikkelsen for scoring etter innhopp. Det ble en krig, og det var ingenting å si på innsatsen

Nå blir resten av sesongen en kamp for å overleve. Lørdag er det hjemmekamp mot Vard Haugesund, og er selvsagt en kamp som må vinnes.