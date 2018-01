IK Gimletroll og Søgne FK håndplukket til ambassadørrolle

– Vi er imponert over innsatsen som Søgne gjorde for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø i fjor. Gimletroll er en av sju nykommere og har gjennom sin søknad og arbeid i klubben vist at de er opptatt av sunne verdier, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Skal hjelpe både små og store

Ifølge helsemyndighetene beveger vi oss generelt sett ikke nok, vi spiser for lite frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter, mens vi fortsatt får i oss for mye sukker, salt og mettet fett. I tillegg sover ungdom mye mindre enn anbefalt, samtidig som en av fire voksne sliter med søvnproblemer.

- Med Eat Move Sleep skal våre ambassadørklubber formidle kunnskap, inspirasjon og holdninger som vi vet både barn, unge og voksne vil ha glede av. Ikke bare på idrettsbanen, men også på alle andre arenaer som skole, jobb og fritid der man også er avhengig av overskudd, konsentrasjon og godt humør, sier Bjerketvedt.

Spennende år

- Det forplikter å være en ambassadørklubb. De skal være foregangsklubber og sørge for å formidle Eat Move Sleep-verdiene gjennom hele året. Blant annet skal de motivere til å gå og sykle til og fra trening og kamper, at spillerne får i seg sunn mat og drikke før og etter aktivitet, og at man praktiserer skjermfritt soverom. Kiosker og utsalgssteder vi også få en sunnere profil, sier NFFs generalsekretær.

- I tillegg skal alle ambassadørklubbene arrangere en egen Eat Move Sleep Cup, der spillere og tilskuere blant annet vil lære mer om hvor viktig det er å ha et sunt og godt kosthold, og få nok fysisk aktivitet og søvn, avslutter Bjerketvedt.

Gunnar Engebu i Søgne FK sier følgende:

– Vi synes det er stas å være ambassadør for NFF. Vi gleder oss allerede til vår Eat Move Sleep-turnering i Søgne 13. og 14. oktober. I fjor stilte 200 lag og det var ei fantastisk helg!

Tyge Carlsen i IK Gimletroll supplerer:

– Reidun Dahl skal være klubbens hovedansvarlige for å rulle ut konseptet internt. Hun er ansatt på vårt nye tilbud IFO (idrettsfritidsordning) som instruktør og ernæringansvarlig. Og vi skal begynne med våre yngste utøvere for å få inn gode vaner. Vi gleder oss til å komme i gang, og ser at Eat Move Sleep er et konsept som engasjerer og vil skape mye positivitet. Vi skal også arrangere en turnering for de yngste fotballagene. 6-12 år under Trollcup helgen 26.-28.oktober.