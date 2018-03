Tidligere toppsyklist inn som Vindbjart-trener

VENNESLA: Kenneth er vel mest kjent som Sørlandets store syklist, trenings-fantom og ivrig rekordsetter på blant annet sykkelrittet Kristiansand-Hovden. Men alle som kjenner Kenneth vet at han har historikk som både skihopper og fotballspiller både i gamle Vennesla Sentrum og Vindbjart. Så Kenneth har allsidig bakgrunn som idrettsmann og mye erfaring som kan overføres til en liten, men dedikert spillergruppe.

I tillegg kan nevnes at han på dette laget også er trener for dattera Lena som eneste jente på laget. Der har hun vært siden hun begynte med fotballen. Og Lena har nettopp blitt tatt ut i landslagets talentsamling for denne årsklassen.

Kenneth har noe påfyll av trenerkurs for fotball og er i gang med trenerstigen der.

Her har vi fått enda en dyktig person inn i trenerteamet vårt. Det i et trenerteam for ungdomsfotballen i klubben som aldri noen sinne har vært bedre i VFKs historie.

Lykke til med sesongen for G15-laget, Kenneth og Gunnar!