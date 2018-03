Kristiansand-søsken med medaljefangst i Barcelona

Søskenparet konkurrerte på vegne av Kristiansand Taekwon-do klubb og regionslaget. For første gang har Kristiansand-klubben vært representert i et internasjonalt mesterskap, og når det endte med gull i sparring til Kristoffer og sølv i sparring til Malin, sier det litt om idrettsiveren på Sørlandet!

For seks år siden, da Kristoffer og Malin begynte å trene i Kristiansand Taekwon-Do, var det i en klubb med få medlemmer og lite aktivitet. I løpet av de siste par årene har situasjonen imidlertid endret seg betraktelig. Klubben teller nå rundt 70 svært ivrige medlemmer fordelt på to lokasjoner og med et nettverk av klubber over det ganske land. Kristiansand har markert seg på kartet blant de 70 klubbene og 13. 000 utøverne som sammen trener ITF-Taekwon-Do i Norge.

Erik Ommundsen

Kristoffer og Malin deltar flittig både på regionale og nasjonale aktiviteter. I fjor førte det til at begge to ble tatt opp på regionslaget - et lag som omfatter de beste utøverne fra hele sørøst-Norge, fra Kristiansand i vest, til svenskegrensa i øst, samt hele innlandet. På regionslaget har de utviklet seg kraftig under kyndig ledelse av Trane Snekkestad Malmin (tidligere verdensmester) og Kjetil Hatlen (landslagsutøver og norgesmester).

Veien til Barcelona har vært lang og preget av mye trening og reising. God støtte fra Vigvoll skole har vært avgjørende for muligheten til satsingen, og i helgen fikk de endelig belønning for strevet.

Trane Malmin

I løpet av lørdagens kamper briljerte Kristoffer med raske, høye spark mot gode motstandere. Hurtigheten ble avgjørende i de siste kampene, og han vant til slutt finalen sin med 3-0.

Malin sørget også for å feie motstanderne av banen med sine raske, høye og treffsikre spark, men i finalen måtte hun se seg slått av en annen norsk utøver, Celina fra Finnmark. Vi må uansett si oss fornøyd med dobbelt norsk i finalen!

Trane Malmin

Som om ikke internasjonale medaljer var nok, mandag da de kom hjem stilte begge opp i treningshallen på Lovisenlund, sammen med rundt 50 av sine klubbvenner og –venninner til gradering foran Master Hallgeir Betele, 7.dan fra Oslo/Christiania Taekwon-Do klubb. Han hadde ikke annet enn lovord å si verken om innsatsen til søsknene, resten av utøverne som stilte, eller om miljøet i Kristiansand. Hele gjengen bestod med glans!