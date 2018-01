Nær bakkerekord på Sandrip

VENNESLA: – Jeg er veldig godt fornøyd. Bakkene var perfekte og alt lå tilrette for et bra renn, sier Håland og fortsetter:

– Målet for året og på sikt må vel være å få samlet så mange som mulig til hoppbakken. Jeg har ikke drevet så aktivt med hopping selv de siste årene, men i stedet vært trener for rekruttene i Brattåsen (Arendal) . Må vel si at motivasjonen kom litt tilbake etter helgens renn, så har veldig lyst å hoppe så mye som mulig fremover.

Det var Oddersjaa og Øvrebø som arrangerte kretsmesterskap i hopp for Agder og Rogaland lørdag 13. januar. Det lavet ned, så det var rikelig med snø i anlegget på Sandrip. Iherdige ildsjeler sørget for fine forhold i bakkene, og rennleder Steinar Møvig hadde full kontroll samtidig som han selv var i aksjon i veteranklassen.

Sondre Land Håland fra Øyestad IF dro i land seieren i menn senior i tett kamp med Henning Stea fra Songe Skiklubb. Lengstehoppet på 66,5 meter var bare to meter bak bakkerekorden.

Øvrige klassevinnere var Karoline Hansen Lauvsland i jenter 14 år, Audun Malmer Nybøen i junior gutter, Odd Atle Gundersen i veteran 31-50 og Oddvar Iveland i Veteran 51++. Det var også ivrige rekrutter med stor idrettsglede i sving i K5 og K20. Etter rennet var det medaljeseremoni i Sandripstua.

Alle som har lyst å prøve skihopping i bakkestørrelser fra 6m og oppover er hjertelig velkommen på Sandrip torsdager kl. 18. Nødvendig utstyr lånes ut, også hoppski med Rottefella bindinger.

Resultatlisten sjekker du her

