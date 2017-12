Nyttårsløpets raskeste løpere

KRISTIANSAND: For dem som ville løpe på tid gikk starten for det 34. Nyttårsløpet klokka 13. Deltakerne løp fra Tresse ut til Tangen, og deretter til Gamle Lundsbroa ved Thygesons Minne. Deretter løp man samme vei tilbake.

Det lå noe snø igjen i løypa i fra tidligere snøfall. Og ellers var det en del is i løypa, siden temperaturen var rundt nullpunktet, og siden det begynte å regne og blåse litt. Så mange fikk en kald og sur opplevelse i løypa på årets siste dag.

Sverre Larsen

Barna startet litt før de voksne, og den starten var klokken 12.30. De løp ei lita rundløype ved Tresse på ca. 500 meter.

Sverre Larsen

Lokalsporten loddet som vanlig stemningen blant vinnerne i herreklassen og i dameklassen, blant barna og blant deltakerne for øvrig. Vi snakket også med arrangøren. Hannevika IL er ikke med på opplegget ved nyttår lenger nå, det er Terrengutvalget som har ansvar for arrangementet.

Sverre Larsen

Elisabeth Gill (35), vinneren av dameklassen

Hva synes du om opplegget for Nyttårsløpet?

– Jeg synes det var bra, selv om vi ikke hadde de beste forholdene. Det var isete, sørpete, det regnet og det var litt vind. Og dermed føltes det kaldt!

Hvordan var løypa?

– Jeg mener den var krevende. Jeg er ikke vant til å løpe så mye på flate strekninger på grus og asfalt. Jeg løper mer i terrenget.

Sverre Larsen

Joakim Hanssen (33), vinneren av herreklassen

Hvordan var løypa?

– Den var paddeflat. Og så var den ganske sørpete. Det skyldes at vi har fått en del regn etter den snøen som først falt.

Er Nyttårsløpet litt spesielt?

-Ja, det er det siden vi løper på årets siste dag. Jeg har aldri vært med på dette løpet tidligere. Men jeg likte det, det var gøy!

Hvordan disponerte du kreftene?

-Jeg løp så fort jeg kunne.

Sverre Larsen

Kasper Olai Holtan (9), deltaker i barneløpet

Er det gøy å løpe?

– Ja, jeg liker det veldig godt. Vi løper på skolen, også. Det er 3. gang jeg er med på Nyttårsløpet, så det har blitt en familietradisjon.

Skal du løpe fort i dag?

– Ja, jeg ønsker det! Jeg skal løpe så kjapt som jeg kan!

Gleder du deg til selve nyttårsaften?

– Ja, det blir gøy! Og så kan vi kose oss med kake, brus og fyrverkeri!

Sverre Larsen

Magne Jørgensen (64), deltaker

Hva er ditt beste løpeminne for 2017?

– Det må bli Skau-Skau løpet! Det går i skogen, og det er variert terreng! Det er ei fin løype. Og så heter plassen som løpet starter ved Skau-Skau!

Hvorfor er det moro å løpe på Nyttårsaften?

– I dag tar kona og jeg det som en god tur. Og så støtter vi alle aktiviteter i karusellen. Det er gøy å være ute på årets siste dag, og attpåtil trene!

Hvordan skal du feire kvelden?

– Det blir stille og rolig.

Hvorfor liker mange seg så godt i Terrengkarusellen?

– Det er et fritt miljø, og så er det uten press. Det er godt å komme seg ut i naturen. Og så kan man løpe på tid eller på fullført. Og man kan konkurrere mot seg selv, mot naboen, mot kollegene eller mot noen andre!

Sverre Larsen

Ragnhild Skomedal (31), deltaker

Hvordan synes du det er med løp i Tresse?

– Det er sentralt. Og så er det gøy å løpe her, for man ser så mye av det vi setter pris på ved Kristiansand! Været spiller ikke så stor rolle, vi kan ikke gjøre noe med det.

Har Kristiansand gode og livlige løpemiljøer?

– Ja, det synes jeg. Løpemiljøene her i sør er veldig bra! Og så er Terrengkarusellen et lavterskeltilbud der alle kan være med uansett form og bakgrunn.

Må man ha noen forutsetninger for å delta?

– Nei, det er ingen krav om det. Og derfor samler karusellen så mange deltakere. Det er trivelig å snakke med folk både før og etter løpene.

Hva forventer du av 2018?

– Det er at jeg holder meg i form og forblir en aktiv løper!

Sverre Larsen

Arild Bergan (50), arrangør fra Terrengutvalget

Hva er spesielt med løpet i dag?

– Det har blitt en fast tradisjon i Kristiansand at vi løper og går tur på årets siste dag! Nyttårsløpet er ei fin løype, og den er flat hele veien. Vi har litt dårlig vær i dag, med regn, vind, snø og is, så det blir nok kaldt for mange.

Er det bra å ha noen nyttårsforsetter?

– Ja, jeg synes det. Man kan ønske for 2018 å holde seg mer og bedre i form! Og man kan få flere venner, og forme idrettsmiljøene i løping her i sør.

Hva liker folk med dette løpet?

– Vi løper forbi noen flotte områder som mange setter pris på som Aquarama, Bystranda og Otra. Og så setter mange pris på den vennligheten som det er med hygge og smil i karusellen!