Svensk storskytter til ØIF Arendal

ARENDAL: Tidlig i desember ble ØIF Arendals Oleg Macharashvili klar for Falk Horten. Og med det etterlot han seg et «hull», en ledig plass i ØIF Arendals spillerstall. Den er nå fylt opp med svenske Maximilian Jonsson. Han har spilt i Quatar, Frankrike og Tyskland. Siste halve sesongen har han spilt på Island for klubben Grotta Handbolti.

Fakta: Maximilian Jonssons klubber: 2017 Grotta – Island (nr 3 på «skytterligaen») 2015-2017 Istres Pro d2 – Frankrike (nominert til beste høyreback i serien) 2014-2015 Nancy Pro d2 – Frankrike (nominert til beste høyreback i serien) 2013-2014 Leipzig 2 bundesliga – Tyskland 4. plass 2012-2013 Hildesheim 2 bundesliga – Tyskland 6. plass 2012 Al ahli Qatar – Qatar 2010-2012 Nøtterøy (ledet toppscorerligaen da han reiste) 2009-2010 Anderstorp Allsvenskan – Sverige (nr. 3 i toppscorerligaen) 2008-2009 Trelleborg Elitserien – spilte med Kenny Ekman

Fornøyd Kurtovic

ØIF-trener Marinko Kurtovic er entusiastisk og svært fornøyd med ØIF Arendals nyervervelse.

– Vi får en fantastisk god forsvarsspiller. En riktig «bauta» bakover og vi får en skikkelig «killer» i ankomstspillet. I etablert angrep får vi en skikkelig skytter. Der er han voldsomt god. Og kanskje viktigst av alt, han er venstrehendt.

Jan Espen Thorvildsen

Superlativene sitter løst når treneren skal beskrive «Max». ØIF Arendals nyervervelse. En høyreback av internasjonalt format. En som virkelig kan komme til å sette tydelige spor etter seg.

– Han er en fantastisk god forsvarsspiller. Stor og fysisk. Råsterk. Han minner svært mye om Kenny Ekman i sitt kompromissløse forsvarsspill. Og sammen med nettopp Kenny kan han utgjøre et utrolig solid og spennende 3er-par i midtforsvaret.

Og det kan kanskje gi ØIF Arendal noen virkelig spennende varianter som gjør at motstanderne får noen flere utfordringer de må forberede seg på?

Gir nye muligheter

– Vi står normalt i et 5-1 forsvar. Nesten hele sesongen igjennom. Med Max i forsvaret kan vi virkelig få et «tight» midtforsvar med to «råskinn» av noen kraftspillere på 3er-plassene. Da blir det ikke så lett å kartlegge oss lengre.

Men det er så absolutt ikke bare i forsvar at Marinko ser muligheter.

– Max’ inntreden i laget gir spennende nye muligheter. Den raske håndballen vi har spilt til nå, med trygge og gode Eirik, Josip og Sondre kan veksles opp med to fantastiske skyttere. En på hver back i Martin Lindell og nå Max Jonsson. Begge disse spillerne kan skyte fantastiske langskudd fra 10-meter. Det blir det vanskelig å stå i mot. Og vi kan bytte raskt mellom flere alternativer. Nå har vi virkelig mye å bytte på.

At Max «elsker» kontringshåndball gleder også ØIF Arendal-treneren.

– Han er en «killer» i ankomstspillet. Der er han rett og slett voldsomt god og utrolig vanskelig å stoppe. Og uansett om det står spillere i veien, så kjører han bare på. Han har en fysikk som er helt enorm.

– Enorm treningskultur

Og nettopp den fysiske og mentale styrket er noe som Marinko har lagt godt merke til.

– Maximilian står for en treningskultur som er enorm. Han setter voldsomme krav til seg selv. Og jeg kan godt forestille meg at det kommer til å «smelle» litt ekstra på treningene fremover.

Hva betyr det å ha så gode spillere på trening til enhver tid? Og hva gjør Maximilians inntreden med konkurransesituasjon i laget?

– Det er klart at nå spisses konkurransen på treningsfeltet. Folk må prestere på trening for å få spille. Vi har nå reell konkurranse på alle plasser. Og det kommer til å gjøre at alle spillerne hever seg ett nivå eller to. Nå finnes det ingen 30 «sikre» plasser lengre. Når er det konkurranse på alle plasser og veien til spill i kamp går via prestasjoner på trening.

Denne situasjon kommer selvsagt også som følge av at Martin Lindell også er på vei tilbake til full restitusjon etter langtidsskade.