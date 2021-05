Han er ny hovedtrener i Randesund

KRISTIANSAND: Vårt damelag satser for fullt mot kommende sesong i 1. divisjon. Vi har landet et svært solid trenerteam og gleder oss til sesongstart.

Kjetil Tveit vender hjem etter ett år som assistenttrener i Kristiansand Topphåndball og går inn som hovedtrener. Han har trener 4-utdannelse fra NHF og kan i tillegg smykke seg med tittelen «Master coach».

Vi er veldig glad for at Kristine Lunde Borgersen og Ingve Tofteland fortsetter i trenerteamet. Ole Christian Hapnes fortsetter også som målvaktstrener.

Fulgte magefølelsen

Kjetil Tveit sier følgende:

– Mange hadde nok regnet med at jeg skulle fortsette i trenerteamet til Kristiansand etter at de rykket opp til eliteserien, men jeg fulgte magefølelsen og gikk tilbake til moderklubben min, Randesund. Jeg kjenner Ingve, Kikki og Ole godt fra før av, blant annet gjennom vår jobb på topphåndball på idrettslinje på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), og gleder meg veldig til å jobbe sammen med dem i Randesund.

– De er håndballfaglige meget sterke og sammen vil vi i all ydmykhet utgjøre et spennende team. Kikki trenger jo ingen videre presentasjon, hun er en legende, men både Ingve og Ole har også spiller- og trenererfaring fra toppnivå.

Jakter på flere forsterkninger

Det at fjorårets trenerteam fortsetter og også blir forsterket, viser at vi ønsker å satse på damelaget vårt. Samtidig har vi ikke ambisjoner om å ta ytterligere steg. Vi holder til i Kristiansand og har samarbeid med Vipers. Vi ønsker å være med å utvikle spillere og når de blir gode nok til å ta det neste steget, legger vi til rette for det.

Kommende sesong avgir vi spillere til Follo, Oppsal og Gjerpen og andre klubber på samme nivå. Vi trenger derfor fornyelse og er på jakt etter forsterkninger. Vi har allerede tre spillere på vei inn, men håper at enda flere vil se at Randesund kan være en spennende klubb å være i.