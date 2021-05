Jerv nær seier mot eliteserielag

OSLO: Det endte uavgjort på Marienlyst Stadion i denne generalprøven før seriestart.

Vi startet kampen på best tenkelig måte da Campos brøyt en pasning fra Godset-spilleren og satte full fart frem i banen. Campos kom til et fint innlegg som Pibe headet i mål etter to minutter spilt. Like etter var Strømsgodset nær ved å utligne, da de spilte seg gjennom forsvaret, men avslutningen gikk i tverrligger og ut til innkast. Vi fortsatte å presse på og innen det var spilt 15 minutter var vi nær ved å doble ledelsen etter en dobbeltsjanse.

Innen det var spilt 30 minutter kunne vi vise til flere gode innlegg, hvor vi kun manglet på siste tredjedelen. Resten av første omgang hadde vi relativt god kontroll bakover i banen og vi slapp ikke Godset til de store sjansene.

Kun fire minutter ut i andre omgang utlignet Godset til 1-1. De rullet opp på vår venstre side før Tobias Fjeld Gulliksen fikk gå relativt alene opp i luften og sette ballen i mål. Få minutter senere kom vi til to gode muligheter da keeper måtte gi retur på både Campos og Willis sine skudd. Godset var først på den ene returen, og vi ble avvinket for offside på den andre.

I perioder hadde Godset ballen mer, når de utnyttet at vi blir litt upresise med ball. Men gutta jobbet godt og holdt ute til vi fikk mer ball i laget igjen. Etter 68 minutter gikk vi opp i 2-1-ledelse. Willis la fint inn til innbytter Ole Marius Håbestad som var uslåelig i lufta. Vi fortsatte å holde ballen i laget, men skapte ikke de største sjansene. Etter 83 minutter fulgte vi ikke løpet godt nok og Godset-innbytter Friday fikk headet ballen i mål på et hjørnespark. Kampen endte med det 2-2 etter fire scoringer på heading.

Lørdag 15.mai er vi endelig i gang med seriespill. Da er det KFUM Oslo som er gjester på Levermyr stadion kl. 18.