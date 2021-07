Tjente 400.000 kroner på én kveld

HUDIKSVALL, SVERIGE: Best blant Tjomslands fremgangsrike stallhester tirsdag kveld var utvilsomt den doble Derby-vinneren fra 2019, Nordsjø Odin. Etter et 2020 hvor den toppstammede hingsten egnet sin tid til avlsplikter er 6-åringen nå for alvor tilbake, kanskje bedre enn noen gang.

– Nordsjø Odin var enorm som junior og var nesten oppe på elitenivå. Året etter ble fokuset på avl og i en lengre periode måtte derfor treningsmengden reduseres. Dette medførte at han «mistet» kapasitet og har trengt, og trenger, enda mer trening før han får jobbet opp kapasiteten igjen, forteller Øystein Tjomsland.

Skyhøyt nivå

Til tross for en stor galopp da startbilen slapp hestene av gårde viste Nordsjø Odin seg som den overlegent beste hesten i feltet. Da oppløpet kom til syne boret hingsten hodet ned, slo kloa i lederhesten og holdt unna for stallkameraten Våler Nikolai som sikret dobbeltseier for Tjomsland.

– Hans enorme løp i kveld viser at vi nærmer oss, men nivået i verdenstoppen er skyhøyt så det er mest realistisk at vi må bruke denne sesongen på å herde ham, vurderer Tjomsland.

Store kontraster

GPS-klokken, som stortreneren fra Søgne alltid har med seg når han kjører løp, viste 1.16-fart nedover oppløpet. Det er mektig etter det blytunge løpet Nordsjø Odin fikk i storløpet Järvsöfaks Minne som kunne skilte med 200.000 svenske kroner i førstepremie.

- Travsporten i Norge sammenlignet med Sverige er som å sammenligne OBOS-ligaen (andre nivå i Norge) med Premier League eller Champions League. Interessen er enorm og vi travtrenere har samme status som trenere innen fotball og ishockey. Trav er en folkesport i Sverige, noe som medfører mye spill, dette genererer igjen høyere premier for oss utøverne å kjempe om, forklarer Øystein Tjomsland.