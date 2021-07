Fløy klarte uavgjort etter overtidsmål

KRISTIANSAND: Arkicon Arena, Fløy mot Vard Haugesund, sommer og sol. Det var duket for kamp, Blått mot rødt, Ræg mot Måker.

Fløy startet kampen med et forrykende spill, med mange gode muligheter, som det bare måtte bli mål ut av. Med frispark fra rundt 20 meter dunket Fløys nr. 8 Thomas Nygaard til, men keeper fikk slått til side og til hjørnespark. På følgende corner, slått av kantspiller Sebastian Fredriksen, fløy Nygård over alt og alle på bakerste stolpe og dunket inn ledermålet etter kun åtte minutter spilt.

Fløy fortsatte med det gode spiller utover i omgangen og hadde full kontroll på kampen. Gjestene Vard Haugesund klarte ikke å skape en eneste sjanse, utenom et gjennombrudd som senere ble avblåst for offside.

Klokken tikket mot pause og med to slitne lag i sommervarmen gjorde at siste minuttene før pause ble lite spennende.

Vard tok over

I det den andre omgangen ble blåst i gang, var det helt snudd og Vard tok kontroll over spillet. Et heltent bortelag, med trippelbytte i pausen, la opp til høyt press og løp Fløy i senk de første minuttene. Ledelsen til guttene i blått skulle ikke vare lenge.

54 minutter spilt og Stian Barane hoppet høyt i lufta og stanget inn utligningen på et innlegg. Et mål som kanskje noen vil si at Fløy-forsvaret skulle avverget.

Få minutter etter målet ble det slått innlegg fra venstre, der Sebastian Fredriksen gjorde seg stor og lagde straffe til bortelaget, ved å ha armene i en unaturlig posisjon og stoppet innlegget på ulovlig vis. Dommer for dagen pekte på straffemerket, og Vard fikk muligheten til å gå opp i ledelsen.

Angriper Erling Myklebust gikk frem og satt ballen sikkert høyt i mål bak keeper Ante Knezovic. Kampen ble snudd på rundt tre minutter og et helt annet kampbilde var nå et faktum.

Dobbeltbytte

Etter baklengsmålet gjorde Fløy et dobbeltbytte, hvor Jone Bjerkreim Kleppa tok plass på vingbacken for Anders Hella og Erik Marcussen tok over den dype midtbanerollen for Tobias Henanger, som dessverre måtte ut med en skade.

Etter 67 minutter skulle guttene i blått få en fordel, for på drøye to minutter klarte Vard-spiller å dra på seg to gule kort. Dermed ble Vard redusert til ti mann.

Med overtallsspill og mye ballbesittelse i vente måtte Fløy jage utligning i gode 20 minutter.

Hjemmelaget klarte å produsere flere gode sjanser over en lang periode, men klarte ikke å sette Vard-keeper Thomas Kinn på prøve. Mathias Grundetjern viste god form og vilje i denne perioden.

To nye bytter ble gjort med ti minutter igjen av ordinær tid. Inn kom Ole Fredrik Thorsen og Bjørnar Hove, og ut gikk Kristian Strømland Lien og Sebastian Fredriksen. Hove som er tilbake fra skade etter et par uker på sidelinjen.

Sluttspurt

De siste ti minuttene av kampen ble stort preget av frispark og avblåsninger, som til fordel for gjestene Vard gjorde at klokken tikket mot fulltid og 3 poeng med hjem til Haugesund. Det var ikke absolutt ikke planen til Fløy-guttene som presset på for å få en utligning på overtid.

Fløy fikk corner på sin høyreside og den ble svingt inn, og etter litt klabb og babb i feltet gikk ballen i nettet via Vard-forsvaret Jasmin Bogdanovic. Utligningen var et faktum og et lettet publikum kunne juble for poeng i kveldssolen denne fine sommerkvelden.

En kamp hvor Fløy hadde kampen i sin hule hånd den første omgangen og en mer upresis og ukonsentrert andre omgang hvor Vard tok over. Begge lag kan føle seg skuffet etter at dommeren blåste sluttsignalet. Fløy må igjen se at de ikke klarer å utnytte sjansene i boks, i tillegg med én mann mer på banen. Vard på sin side slapp altså inn mål på overtid.

Fløy klatret fra siste- til nest siste plass på tabellen og har nå fire poeng. Vard ligger på fjerdeplass med 15 poeng.

Fløy-børsen

3 poeng: Andre Richstad

2 poeng: Thomas Nygaard

1 poeng: Dejan Corovic

Vis fakta ↓ Fløy – Vard Haugesund 2–2 (1–0) 2. divisjon avd. 2 Arkicon Arena, Flekkerøy Mål: 1–0 Thomas Nygaard (8) 1–1 Stian Barane (54) 1–2 Erling Myklebust (56) 2–2 Jasmin Bogdanovic (selvmål etter 90+3) Gule Kort: 43’ Anders Omvik Hella (Fløy), 57’ Martin Nordtveit (Vard), 65’ John Phillipe Koko (Vard) Rødt kort: 67’ John Phillipe Koko (Vard) (2 gule) Fløy (3-5-2): Ante Knezovic – Dejan Corovic, Sander Ystanes, Mats Holt – Sebastian Fredriksen (Bjørnar Hove 80’), Mathias Grundetjern, Tobias Henanger (Erik Marcussen 59’), Thomas Nygaard, Anders Hella (Jone Bjerkreim Hella 59’) – André Richstad, Kristian Lien (Ole Fredrik Thorsen 80’) Benk: Markus Kristiansen, Johannes Eftevaag, Nikolai Aas, Erik Marcussen, Bjørnar Hove, Marcus Aslaksen, Jone Bjerkreim Kleppa, Mansor Said og Ole Fredrik Thorsen.

