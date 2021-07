Lokalt NM-håp fra Tjomsland

KRISTIANSAND: – Havglimt er ikke sjanseløs, melder 50-åringen fra Søgne.

Den sørlandske topptreneren Øystein Tjomsland kan skilte med fire NM-titler på hjemmebane, samtlige med stjernetraveren Tekno Odin. Sist 50-åringen fra Søgne gikk til topps i det gjeve travløpet var i 2016.

Knallhard oppgave

I år er Tjomslands NM-håp den fem år gamle hingsten Havglimt, eid av Alf Laupsa fra Lillesand og oppdrettet av Gustav og Elias Larsen fra Lindesnes. Havglimt har som 3- og 4-åring tilhørt den ypperste junioreliten, og kan skilte med seier i svensk Derby samt annenplasser i både Kriteriet og Derby i Norge.

– Havglimt har egentlig et mellomår mellom junior- og seniornivå denne sesongen. Han har vært enormt bra og utviklet seg veldig i fjor. Nå står han overfor en knallhard oppgave, men sjanseløs er han ikke, vurderer Tjomsland.

Til å stole på

Alf Laupsa har eid hest hos Tjomsland i en årrekke og stoler fullt og helt på at stortreneren får ut det beste av individene Lillesand-mannen besørger ham med.

– Øystein har vist en seriøsitet og dyktighet gjennom mange år, jeg vet at jeg kan stole på ham. Jeg vet også at treningsopplegget hans fungerer, og skulle resultatene utebli vet jeg at det er hesten som ikke er god nok, ikke treningen, sier Laupsa lattermildt.

Prestisjefylt med NM-hest

Når startbilen slipper NM-feltet av gårde på Sørlandets Travpark klokken 17.00 lørdag, er det en spent eier og en like forventningsfylt trener som får utløp for sine følelser.

– Det er veldig prestisje knyttet til det å ha en hest i NM-feltet. Jeg er veldig stille i minuttene før løpet starter og ikke enkel å få kontakt med. Jeg er veldig spent på Havglimt, jeg føler ikke at han har fått vist hva han egentlig kan i sine siste starter. Det skal være mer å gå på, mener Laupsa og får støtte av treneren.

– Han har ikke så mange løp i kroppen og er ikke herdet mot slik konkurranse som dette, men han har kapasiteten som skal til. Jeg forlanger ikke seier, men blir ikke overrasket om Havglimt kjemper i toppen, understreker Øystein Tjomsland.