Fløy 2 sikret opprykk til 4. divisjon

KRISTIANSAND: Det var duket for opprykkskamp på Flekkerøy nok en gang. Denne gangen for de nest beste i klubben, nemlig Fløy 2 i 5.divisjon. Motstander var Froland. Rægestimen stilte mannsterke og hyllet spillerne i kjent stil med kreative sanger. Laget hadde et meget godt utgangspunkt fra første kvalikkampen, hvor de vant hele 7-1. Flere lokalfotballentusiaster hadde møtt opp for å få med seg opprykkskampen, så alt lå til rette for en fabelaktig kveld.

Fløy 2 stilte med følgende lag:

Henrik Markussen – Fredrik Haldorsen, Anders Høgetveit, Martin Skaiå, Marius K. Johansen (K) – Henrik ‘Heggi’ Andersen, Magnus Hallandvik, Oleksandr Vysoschenko – Gabriel ‘Gabbi’ Ingebretsen, Oscar Tønnessen, Pelle Sigurdsen.

Benk: Mathias Grundetjern, Andreas Vik, Petter Richardsen, Elias Bakke, Daniel Eikeland.

Kampreferat:

Vil du skrive om deg selv eller din klubb? Vil du skrive for deg selv eller din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende: Vil du skrive om et kulturarrangement, eller en annen kulturell opplevelse? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag om kulturelle arrangement og opplevelser i Agder-fylkene! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

7. min: 1-0, Høgetveit. Frispark slått fra Hallandvik hvor Anders Høgetveit rager høyest og header ballen i mål, skummelt likt Peter Crouch.

20. min: 2-0, Oscar. Fantastisk scoring av øyagutten Tønnessen! Curler ballen i lengste fra skrått hold.

32. min: 2-1, Froland reduserer på corner.

36. min: 3-1, Fløy 2 svarer med en gang. Straffescoring av Gabriel Ingebretsen som druser ballen høyt i mål. Ingen keepere på Sørlandet redder den straffen.

Lagene går til pause på stillingen 3-1 til Fløy 2.

55. min: 4-1, Skaiå. Midtstopper Skaiå fyrer av fra 35 meter og smeller den rett i mål!

62. min: 5-1, Skaiå. Martin Skaiå er on fire og scorer nok en gang. Denne gangen stupheader han ballen i mål!

76. min: Fløy 2 går opp i 6-1-ledelse etter nydelig scoring fra Fredrik Haldorsen. Curler ballen i mål fra 20 meter.

82. min: Froland reduserer til stillingen 6-2.

89. min: 7-2, Bakke. Fløy 2 øker ledelsen etter fin scoring av lynvingen Elias Bakke.

90. min: 8-2, Eikeland. Scoring etter stjerneraid av unggutten Daniel Eikeland.

Det hele ender 8-2 på Øya. Fløy 2 sikrer dermed opprykk til 4.divisjon med klassesifrene 15-3 sammenlagt.

Det har vært en fantastisk sesong for hele klubben med to imponerende opprykk. Fløy får med det i 2018 det beste sportslige tilbudet på Sørlandet for sultne fotballspillere med ambisjoner; med spill i 2. og 4. divisjon og juniorlaget blir å finne i 1.divisjon! Alt ligger til rette for nydelig rægefotball på Flekkerøya i årene framover.

Vi vil med det takke alle publikummere, motstandere, dommere og andre bidragsytere for denne fantastiske 2017-sesongen. Go Fløy!