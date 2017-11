Historisk rugbykamp i Kristiansand

KRISTIANSAND: Årets rugby league-sesong går mot slutt. Det eneste som gjenstår er NM-finalen, og for første gang skal den arrangeres i Kristiansand. Lagene Stavanger Storm og Porsgrunn Pirates har kjempet seg gjennom gruppespill og semifinaler for å komme til sin første finalekamp i rugby league noensinne!

Lagene har møttes både i Stavanger og Porsgrunn tidligere i år, men nå braker de sammen halvveis og inviterer til storkamp på Gamle Stadion 18. november klokka 14. I semifinalene slo Porsgrunn Pirates fjorårets mestere Trondheim Rugbyklubb, men likevel går Storm inn som favoritter etter en ubeseiret 2017-sesong.

Det arbeides aktivt for å utvikle et lokalt rugbymiljø i Kristiansand. Så her kan alle som lurer på hvordan rugby league er komme og ta en titt. Kristiansand har tidligere hatt et eget lag som har spilt seriekamper, men det ble oppløst etter deres første sesong.

Fakta: Rugby League Spilles fra Farsund i sør til Bodø i nord. Norge har eget landslag ranket som nummer 22 i verden. Har eksistert i Norge siden 2008. Spilles med 13 spillere på hvert lag. En try gir 4 poeng. En convertion gir 2 poeng.