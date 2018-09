Til topps på Kvinlaug

KVINESDAL: Oppvisning med "Seven racing", bilcross og god stemning preget klubbmedlemmene denne solfylte lørdagen.

Sigve Hansen innledet med oppvisningsrunder i sin ”seven racing”-bil, som vanligvis konkurrerer på rene asfaltbaner. Løpet gikk deretter sin gang med innledende omganger og påfølgende finaler.

Det hele var preget av fin kjøring, godt samvær og en generelt hyggelig atmosfære i og rundt depotområdet. Klubbmesterskapet er på mange måter et løp litt utenom de vanlige hvor fokuset rettes nettopp mot samholdet innad i klubben.

Anne Beth Mål Arntzen

Til forskjell fra tidligere år var det denne gangen et rent bilcrossløp med unntak av den innledende oppvisningsrunden. I dameklassen stod Rebecca Hunsbedt øverst på pallen, side om side med klubbvenninnen Tove Josdal Homme (2.plass).

Anne Beth Mål Arntzen

Jentene var også best i juniorklassen, for på pallen stod Hanne Jobine Eriksen øverst sammen med Andrea Hamar (2. plass) og Ingrid Hodne (3. Plass). Jonas Egenes inkasserte fjerdeplassen, Magnus Ekhom på femte-, Camilla Hunsbedt på sjette-, Odin Løland på syvende- og Daniel Eftestøl på åttendeplass.

Anne Beth Mål Arntzen

I seniorklassen var det flere som kjempet om å utkonkurrere fjorårets klubbmester, noe de for så vidt lyktes i – selv om han stod på pallen i år også. Simen Narvestad trakk det lengste strået i årets A-finale, med Kevin Knabenes og Markus Solberg like bak. Øvrige resutlater i seniorklassen: Vidar Sveigenes (4. plass), Christian Hunsbedt (5. plass), Judith Rafoss (6. plass), Fredrik Ekhom (7. plass), Jon Olav Hodne (8. plass), Tomas Kjørmo (9. plass), Sander Narvestad (10. plass), Morten Åsemoen (11. plass), Rebecca Hunsbedt (12. plass) og Thomas Hanssen (13. plass).

Selv om løps- og treningssesongen er over for i år på Kvinlaug Motorstadion, er det ikke dermed sagt at sesongen er over for førerne. Allerede til helgen skal det kjempes om tittelen ”Sørlandsmester´n” på Konsmo Motorbane – og flere av klubbens medlemmer er å se på startlisten.