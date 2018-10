Emma Wåland vant NM-gull

KRISTIANSAND: – Jeg har aldri slått henne før, så dette var utrolig gøy, var oppsummeringen til KBKs Emma Wåland etter at finalen i damesingle var over.

I hjemmehallen Badmintonsenteret viste tavlene 21-9, 21-8, en utklassing av motstanderen Vera Botcharova Ellingsen ingen hadde tenkt mulig.

Men Emma fløy fort, hardt og høyt søndag. Kjapp til bens som aldri før, aggressiv og nøyaktig banket hun fjærballen i den blå matten:

–Jeg fant ut et spillemønster som funket og gjorde nesten ikke feil. Jeg tror KKG-gjengens treningsleir i Danmark i høstferien gav en teknisk selvtillit som gjorde at alt bare fløt av seg selv, sier hun etter at singlegullet overraskende var i Emma-boks.

Hun spilte forøvrig glimrende også i damedouble sammen med Marie Mørk og tapte 24-26 i avgjørende sett i semifinalen. 16-årige Marie har tatt store doublesteg og imponerte med avansert damedouble.

Også Mads Marum viste lovende spill i doublene. 20-åringen spiller for KBK, men med utenbys makkere siden han studerer i Oslo. Bronse i herredouble og sølv i mixed gjør Mads til en av de ypperste i parspillene.

– Han har et touch og blikk som få andre, og nå får han også betalt for fire år på badmintonlinja og hjelp fra Olympiatoppen. Han er blitt raskere og hopper høyere, sier en fornøyd KBK-trener Rik Hermans.

U23-mesterskapet er blitt en suksess. De ferske seniorene møter de beste juniorene. Og når riksanlegget Badmintonsenteret er festpyntet, blir det intimt og trivelig og altså krydret med mye lovende spill fra KBK-ungdommene.

Stjerna denne gang: Emma Wåland!