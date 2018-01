Nytt år, nye muligheter!

Lokalsportens aktivitetskonkurranse Sprekingen er i gang med nye utfordringer.

Sprekingen er en årlig konkurranse basert på segmenter fra strava.com. Segmentene kan gjennomføres når og hvor mange ganger en vil.

Det er ni segmenter i Sprekingen totalt, derav to på langrenn. Et segment i lysløypa på Sandrip og et i lysløypa på Strai.

Det er nå flott skiføre begge steder. Jeg anbefaler alle å ta en runde eller ti!

Onsdag tok Stine (datter på åtte år) og jeg turen til Sandrip. Vi ankom 09.30 til nypreparerte løyper. Tre biler med antatte skiløpere hadde parkert før oss. Jeg valgte å gå på glatte ski, selv om det var enkle smøreforhold denne dagen. Første runda brukte vi 45 minutter på. Med en halvvarm kropp startet jeg på 2. runda. Denne gangen uten Stine, som tok seg en velfortjent hvil.

Jeg dro på det jeg kunne og etter 13-14 minutter var jeg rundt den 3,5 km lange og kuperte løypa. Jeg lagret økten på GPS-klokka og vips var den lastet opp til Sprekingen.

Ingrid Ukkelberg er med!

Stine og jeg satte oss i bilen. Vi kan ikke gi oss nå!

Vi kjørte retning Kristiansand. Bilen stoppet på parkeringsplassen til lysløypa på Strai. Vi tok på oss skiene nok en gang og gjorde det på samme måte som på Sandrip. En svært rolig runde og en spurtrunde. Skiene var fortsatt blanke og tempoet føles høyt.

Dermed var begge skisegmentene i boks! Det ble bestetid for kvinner på Strai på meg. JESS!

Gleden ble imidlertid kortvarig da jeg senere på kvelden fikk varsel fra Strava:

«Dethroned! Siren just beat your time on ei runde på Strai by 1 min 16 sec».

Så da er det på'n igjen...

PS! Alt om konkurransen får du her.

Resultatlisten kan du se her.

