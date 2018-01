Første seier utenfor Agder

SKIEN: På den lille 800-metersbanen i Skien, med korte langsider, er ofte gode spor avgjørende for en fremskutt plassering. Kristiansand-hesten Make My Day T.J. trosset dette mantraet da han fra spor 12 bak startbilen, i andre rekke og lengst ytterst, rundet sine konkurrenter under sluttrunden og vant på overbevisende sett.

- Make My Day T.J. vinner temmelig så greit, fastslo da også løpsreferent Ole Johnny Solberg da sørlandshesten krysset mållinjen.

Vallaken til Trine og Jan Erik Isaksen tok karrierens tredje seier, den første utenfor Agder. Vinnertiden 1.21,7a/2100 meter sier mye om hvor krevende baneforholdene var på Klosterskogen denne kvelden.

- Jeg satset alt på ett kort for å komme foran lederhesten inn i den siste svingen, og det ble løpsavgjørende, fortalte kusk Åsbjørn Tengsareid til TV-kanalen Rikstoto Direkte.