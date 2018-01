Toppdommer fra Lauvåsen IF klar for ny NM-finale

KRISTIANSAND: Familiefaren, som også er treneren for Lauvåsen IF Volleyball, skal lørdag 13. januar dømme herrefinalen mellom BK Tromsø - TIF Viking i Ekeberghallen i Oslo.

Vestbø har selv spilt volleyball og har nå vært trener i Lauvåsen IF siden 2015, men det er som dommer han har gjort seg bemerket. Han startet dommerkarrieren som 14-åring og har nå dømt 18 sesonger i eliteserien, samt at han i løpet av denne sesongen har dømt flere internasjonale kamper.

I fjor dømte han Final Four sluttspill i European League og i slutten av januar reiser han til Russland for å dømme Europa cup.

– Et av høydepunktene for meg var kanskje cupfinalen i fjor hvor kronprinsparet var gjester og overrakte premien etter kamp. Stas, sier Vestbø. Etter at han flyttet fra Stavanger for snart fem år siden har han hatt et ønske om å bidra som trener. Lauvåsen IF ble stiftet i april 2015 og volleyball var den aktiviteten som ble først igangsatt. Det som i begynnelsen var bare åtte førsteklassinger har nå blitt 28 barn som trener to ganger i uka.

Som styreleder i Lauvåsen IF synes undertegnede og mange med meg at det er fantastisk å ha en en slik merittert dommer her på Lauvåsen. Vi er heldige som har Geir med på laget og vi gleder oss til fortsettelsen. Barna har visst fin fremgang og vi håper og tror at mange av dem vil bli representanter for region Agder.

NM-arrangementet er en stor happening som samler hele volleyball-Norge. Lørdag 13.januar 2018 er det festdag i norsk volleyball når fire av landets beste volleyballag skal kjempe om tittelen "norgesmester 2018". For andre år på rad er det Ekeberghallen i Oslo som blir NM-arena. Hallen ligger på Ekebergsletta på høyden over Oslo by.

Først møtes Oslo Volley og Førde VBK i kvinnefinalen, deretter møtes BK Tromsø og TIF Viking i herrefinalen. Mer informasjon finner dere HER.