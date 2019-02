Tre NM-medaljer til Otra IL

Otra IL hadde med fem utøvere under UM/NM mangekamp i Sandnes i helga. Vi var dermed Norges største klubb i antall deltakere. Det er dessverre ikke så mange som satser allsidig nok til at de vil stille i mesterskapet. I Otra IL satser vi veldig allsidig og det får vi nå gode resultater av.

Lise Hornnes var dessverre febersyk konkurransedagen, men valgte likevel å stille. Til tross for dette gjorde hun et godt hekkeløp på 9,56 sek og perset i høyde med 1,61m. I kule ble det drøye 9m og 5,13m i lengde. Foran den avsluttende 800m lå hun på bronseplass. Med 2,44 min ble det 4. plass til slutt for Lise. Det var svært imponerende av Lise å kunne prestere på dette nivået med sykdom i kroppen.

Emelia Tveitå fikk ikke helt sving på hekkeløpet med 9,86 sek, men hoppet opp mot persen med 1,48m i høyde. I kule ble det ny pers med 13,75m. Hun lå da på sølvplass, men ga seg i konkurransen på grunn av smerter i låret.

Unni Tveitå åpnet med 9,88 sek på 60m hekk, noe som var en svært god tid for henne og årsbeste med nesten et halvt sekund. I høyde ble det ny pers med 1,54m, faktisk hele 13cm over den gamle rekorden. I og med at hun startet på 1,30m så ble det en svært lang konkurranse for henne med 11 hopp. I kule ble det 11,91 og årsbeste og 5,01m i lengde der hun slet med å få en god planketreff.

Foran den avsluttende 600m kjempet hun på papiret om en sølvmedalje, men i praksis var dette umulig da hun løp mot Norges raskeste på distansen, Lakeri Ertzgaard. Hun fulgte på i det vanvittige tempoet og åpnet likt med persen sin på 200m etter en runde. Det ble nærmest bom stopp. Rundetidene ble 31 sek-40 sek og 47 sek. Dermed ble tiden til slutt nok noe etter potensialet. Men det var en stor seier for Unni å fullføre mangekampen på denne måten etter ryggproblemer gjennom de to tidligere sesongene. Nå er hun helt frisk!

Aanund Tveitå åpnet første dag noe under pari. Formen var ikke helt på plass og det var jevn kamp om gullet. Hans serie var 7,53 på 60m, 6,19m i lengde, 13,48m i kule og 1,61m i høyde. I høyde måtte han avbryte konkurransen på grunn av smerter i kneet. 2. dag startet bedre med 8,85 sek på 60m hekk.

I stav ble det derimot fullt drama. Han rev nemlig tre ganger på sin åpningshøyde 3m. Han fikk ikke til å utnytte staven som hadde fungert i oppvarmingen. Dermed var han ute av konkurransen. Imidlertid hadde stativfestet løsnet da han rev i sitt siste forsøk. Otra IL la inn protest og han fikk hoppe videre under protest.

Han kom da over 3m i sitt 4. forsøk med en mindre og mykere stav. Etter hvert ble det 3,50m og protesten ble også tatt til følge. Dermed hadde han i praksis sikret seg gullet. 800m ble et lureløp der de siste 150 ble gjort unna på 18 sek. Aanund vant den prestisjefylte duellen med 3/100 sek! Det hadde imidlertid gått så sakte underveis at tiden ikke ble bedre enn 2,24 min.

Anette Tveitå fikk en dårligst mulig start på 60m hekk der hun bommet grovt og rev den første hekken. Hun mistet mye fart og slet videre med avstanden. På siste hekken ble det også riv. Tiden 10.08 sek ble nesten et halvt sekund svakere enn i Bærum for to uker siden. I høyde ble det 1,32m. Hun fulgte opp med seier i kule med over 10m og deretter ble det 4,49m i lengde. På 600m kunne hun kontrollere inn til en flott bronsemedalje i hennes første nasjonale mesterskap.

Til helgen er det UM i enkeltøvelser i Ulsteinvik. På grunn av dyr mesterskapsreise dit sender Otra IL dessverre bare de som er klare medaljefavoritter. Troppen blir da bestående av Unni Tveitå, Emelia Tveitå, Lise Hornnes og Aanund Tveitå. Dette blir siste konkurranse innendørs og grunntreningen vil igjen starte opp med tanke på utendørssesongen.