NM-sølv etter seier med enøyd hest

BERGEN: I sitt første norgesmesterskap viste Per Vetle Kals fra Gjerstad hvorfor han regnes som et av landets største kusketalenter. Bak rogalandshesten Soten hadde Per Vetle Kals full kontroll i det tredje av fire NM-løp i Bergen, og tok steget opp på en delt andreplass i sammendraget før siste løp.

Soten, som for få år siden fjernet et øye han slet med, nøt godt av den sørlandske kuskekometens falkeblikk, og kunne loses trygt i havn på fine 1.30,1a/2100 meter på en hard bergensbane etter mye regn.

– Soten holdt på å galoppere fra start, men etter at vi kom oss til tet kunne jeg kontrollere løpet som jeg ville. Vi hadde kontroll på det meste underveis. Det er alltid gøy å vinne løp, fastslo Kals på seremoniplass eter seiersløpet. 21-åringen ledet store deler av det avsluttende løpet med St Raphael Decoy, men hesten ble sliten etter en rask åpning og firte til femteplass. Med det ble kusken, som representerte Sørlandets Travpark i mesterskapet, nummer to i sammendraget. En fantastisk prestasjon i sitt første norgesmesterskap i karrieren.

Kals' arbeidsgiver Øystein Tjomsland kunne også notere seg for en V75-trenerseier da Sven Ove Wassberg loste seiersmaskinen Magnums Othello inn til overlegen seier, før sørlendingen Geir Mikkelsen tok en råsterk V75-seier bak egentrente Highland Breeze.