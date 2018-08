Fikk sin debut i Vindbjart 2-seier

KRISTIANSAND: Det var imidlertid veteranen Øyvind Gausdal som scoret de to målene i mandagens 4. divisjonskamp, som gjorde at Vindbjart 2 fikk kontakt med lagene over på tabellen.

Et sterkt Vindbjart-lag dominerte hele kampen og sikret seieren med to velkjente avslutninger fra Gaus midtveis i første omgang. Før dette hadde Peder vært nærmest med et skudd i stolpen etter en chip gjennom fra Gaus.

1-0 kom etter at Simen prøvde et skudd, ballen ble blokkert ut igjen i feltet og Gaus satte den nede i samme hjørnet. Få minutter etter driblet Magnus seg fremover og slapp ballen til kapteinen som satte ballen kontant i hjørnet. Bakover hadde vi grei kontroll bortsett fra en liten periode mot slutten av omgangen, da måtte Halvor trå til med et par gode redninger og hjemmelaget spilte seg til noen cornere, uten resultat.

Berry burde øket til 3-0 tidlig i andre omgang, men avsluttet svakt utenfor etter et innlegg på tvers av feltet fra Gaus. Etter dette dabbet tempoet i kampen av og det som burde bli store sjanser ebbet ut i ingenting.

Med et kvarter igjen kom debutant Andre Bakken (16 år, fra Grovane) inn, og han var nære på to ganger da kampen åpnet seg litt opp. Et langskudd ble slått over av keeper og han var ikke langt unna å være først på ballen på nærmeste stolpe da en annen debutant, Robert Våge Skårdal, la inn fra høyre. Solid seier til slutt, men vi burde skåret noen flere mål.

2-0 betyr tre viktige poeng i bunnkampen, vi er nå bare ett poeng bak Kvinesdal som ligger over streken. Null baklengs ble det også for første gang denne sesongen, etter 36 innslupne på de første ni kampene har vi nå kun tre på de påfølgende fire kampene.

Neste kamp er allerede torsdag 9/8, igjen mot Donn 2, utsatt kamp fra i vår. Kampstart på Moseidmoen klokka 19.00