Slik lærer du barna dine sunne vaner

Å snakke om og med overvektige barn om overvekt kan være vanskelig. Overvekt blant barn er vanligere nå enn for 20 år siden. Her har jeg samlet litt info og tips knyttet til dette.

Det blir vanligere og vanligere å se overvektige barn. Hvem er skyld i dette? Hvem kjøper inn maten? Hvem er forbilder for barna? Hvem lærer barna hva de bør spise og hvor mye? Vet småbarnsforelde hva maten de kjøper inneholder?

Jeg sitter inne med mange spørsmål om dette temaet og sannsynligvis også noen erfaringer og meninger knyttet til disse spørsmålene.

Dette innlegget ble først publisert på Carl Petter Sommerseths egen blogg

I mitt yrke som miljøterapeut kommer jeg i kontakt med mange barn og ungdommer som har utfordringer knyttet til flere ting i hverdagen. Ofte har disse barna/ungdommene aldri fått lære hvordan man skal forholde seg til helt normale følelser og ting som skjer i kroppen. For eksempel kan være at det er vanskelig å kjenne etter om man må på do, om man er sliten, tørst, sulten eller mett.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

En av de vanligste utfordringene mange av disse barna har er utfordringer knyttet til å kjenne etter i kroppen om man har fått nok å spise. De har utfordringer knyttet til å forstå at voksne kropper gjerne trenger mere mat enn små barnekropper og at veldig aktive kropper trenger mere mat enn inaktive kropper. Disse utfordringene er noe som ligger i alle, men noen av oss har tidlig i livet hatt gode og tydelige forbilder som har lært oss å kjenne igjen disse følelsene og lært oss hvordan vi skal håndtere dem.

Matvaner og fysisk aktivitet

Matvaner til familier har endret seg de siste 20 årene. Man spiser gjerne mer ferdiglagde produkter, posemat, kun varme-opp-mat og fastfood. Felles for det meste av mat man ikke lager selv er at de ofte inneholder flere kalorier i form av sukker og fett samt mindre av gode næringsstoffer som sunne karbohydrater (ikke sukker), proteiner, sunt fett, mineraler og vitaminer man får fra mat man lager selv.

Dette i kombinasjon med at den gjennomsnittlige fysiske aktiviteten har blitt mindre og mindre gjør at flere barn blir overvektige. En av årsakene til dette er smarttelefoner, tablets og PC`er med haugevis av spill, apper og Internett samt TV-titting og TV-spill. Detter er også aktiviteter som i tillegg til å være stillesittende gjerne kombineres med inntak av kalorier i form av snacks og kaloririk drikke som brus og energidrikker.

Hvor ofte ser du barn hvor du bor spille løkkefotball, leke sisten, gjemsel eller lignende utenfor?

Ja, barn kan lære mye om samarbeid, samhandling og konsentrasjon på onlinespill og jeg sier ikke at det er dumt. Jeg mener til og med at det kan være kjempebra. Men som med mye annet i hverdagen er det er sunt med begrensninger på hvor mye barn og ungdom faktisk kan sitte stille og spille/surfe.

Norsk Helseinformatikk skriver:

"Dersom et barn er overvektig i 6-9 års alder, er risikoen for overvekt som voksen økt fem ganger. Dersom et barn er overvektig i 10-14 års alderen, er risikoen økt 22 ganger! 1 av 3 førskolebarn og ca halvparten av skolebarn som er overvektige, forblir overvektige i voksen alder".

Noen råd med tanke på fysisk aktivitet fra NHI:

Stillesittende aktiviteter som TV-kikking og dataspill gir ikke bare et lavt forbruk av kalorier, men det inviterer også til inntak av "snacks". Dere bør sette en tidsramme for disse aktivitetene, for eksempel 1,5 time hver dag (3 timer i helgene). Barnet kan gjerne selv disponere denne tiden. Har det spilt data i 45 minutter, vet det at det kun får se 45 minutter med TV den dagen

Oppmuntre til fysisk utfordrende aktiviteter slik som ballspill, hoppetau, svømming, sykling, skigåing og skøyter. De mest effektive aktivitetene gir litt høyere puls og lett svette. Unngå aktiviteter som gjør barnet helt utslitt, overopphetet eller tar pusten helt fra barnet

La barnet eksperimentere med ulike aktiviteter, slik at barnet finner ut hva det trives med

Målet bør være minst 30 minutter med lett utmattende aktivitet hver dag

Prøv å være et forbilde for barna dine. Hvis de observerer deg som aktiv, og du trives med denne aktiviteten, er det større sjanse for at de tar dette med seg og forblir aktive inn i de voksnes rekker!

Flere råd og tips fra NHI finner du her

Mine beste tips til småbarnsfamilier som strever:

Vær gode forbilder for barna, vis dem hvordan man handler inn og lager god og sunn mat.

Ha en begrenset volum søtsaker og brus tilgjengelig i hjemmet. Gjerne kun tilgjengelig gang i uken feks på lørdager.

Er du feit og usunn, er sjansen veldig stor for at barna dine blir det samme.

Ikke drikk kalorier. Drikk sukkerfri saft og brus. (nei, aspartam er ikke farlig). Begrens inntaket av drikkeyoughurt og fettrik melk. Vann er den absolutt beste tørstedrikken.

Oppfordre til å bli med på fysisk aktivitiet. Ta dem med på turer i naturen, bli med dem på trening. Spark ball med dem, se på at de står på skateboard. Hei dem frem og gå foran som et godt eksempel.

Jeg heier på deg og spesielt mye heier jeg på helsen til deg og dine barn. Folkehelse er utrolig viktig og det er opp til alle oss og ta vare på oss selv og barna våre.

Til slutt vil jeg legge til at ja, det finnes noen sykdommer og medisiner som gjør det lettere for barn å gå opp i vekt. Jeg har valgt å ikke fokusere på dem grunnet at de er unntakene. Det betyr ikke at det er minst like viktig å hjelpe disse barna med å ikke gå opp mer i vekt

Om skribenten: Lyngdølen Carl Petter Sommerseth (32) er norgesmester i styrkeløft og jobber som miljøterapeut.