Kristiansand-danser satser på internasjonal suksess

Danseparet representerer NeRo danseklubb på konkurranser, og Amalie pendler til/fra Lillestrøm for å trene hver uke. Det er her hennes dansepartner Jens Kristian Riisøen Auring (17) bor. Han er flere ganger norgesmester i sin klasse, og har vært på topp i Norge i flere år i sin aldersklasse, og vært en del av rekrutteringslandslaget.

Til Danmark som 13-åring

Amalie har visst hva hun ville i tidlig alder, og flyttet til Danmark/Århus da hun var 13 år for å danse og gå på Esaa Elitesports ungdomskole.

Privat

Jens Kristian og Amalie startet å danse sammen 16. september i år, og har allerede rukket å markere seg i toppen i ungdomsklassen i både standard og latin. Første konkurranse paret deltok i var årets siste rankingkonkurranse som NeRo arrangerte i oktober i Sandbekkhallen. Her vant danseparet 1. plass i latin og fikk 2. plass i standard.

En måned senere var det NM i 10-dans som ble arrangert i Drammen, og paret ble norgesmester i ungdomsklassen etter å ha danset sammen i snaue to måneder.

Privat

Helgen 8-9. desember deltok danseparet i Christmas Dance Festival som ble arrangert på Thon hotel Oslo Airport, og her fikk de 5. plass i latinfinalen i ungdomsklassen, og fikk 7. plass i standard på lørdagen. Mange gode og sterke utenlandske par deltok i denne konkurransen.

De ble beste ungdomspar fra Norge i World Open standard med 32. plass, og i World Open latin med 24. plass. Her konkurrerte de mot voksenpar fra mange nasjoner.

Trenes av eks-verdensmestre

Jens Kristian og Amalie blir trent av tidligere verdensmestere i 10-dans, Janick Glud Løwe og Pia Lundanes Løwe som bor på Lillestrøm. Og har trenere som følger paret tett opp, og det er planlegging, oppfølging av paret hver dag. Det er godt å ha et støtteapparat som følger opp, foruten foreldrene.

Privat

Nå er det fullt fokus og trening med sikte for neste år, og målet er å bli tatt ut til å representere Norge i de store internasjonale konkurransene som VM og EM. I og med at duoen kom sent i gang med sitt partnerskap, fikk de ikke deltatt i nok rankingkonkurranser i Norge før uttakene til VM i høst.

Paret satser og håper at de vil være på topp når poengene skal sankes, og første nasjonale rankingkonkurranse skjer på hjemmebane for Amalie. Da samles hele Norges-eliten i Tveithallen 2. februar 2019. Men før den tid blir det litt julefeiring og masse trening for å finpusse på trinnene.