AIK Lund-bokser vant gull i nordisk

OSLO: Nordisk seniormesterskap 2018 ble arrangert lørdag og søndag i Thon hotel Oslo Air Port.

AIK Lund var representert med to boksere i seniorklassen og begge gjorde seg bemerket med god boksing.

Mellomvekteren Mindaugas Gedminas gjentok fjorårets bedrift og ble nordisk mester etter to flotte kamper. I semifinalen ble det poengseier over Kujala Ilari fra Finland etter en jevn kamp mellom to teknisk gode boksere.

Poengseier ble det også i finalen der Mindaugas møtte den sterke og offensiv svensken Erik Mendosa. Her ble det Mindaugas’ bedre teknikk som gjorde utslaget.

Islam Ismailov, som vanligvis bokser i lett tungvekt, fikk sjansen til å bokse i tungvekt etter at norgesmesteren hadde meldt forfall. Her ble det en helnorsk finale mot Oslo-bokseren Samshudin Shamilov. Islam bokset godt i første runde og vant den, men merket nok vektforskjellen etter hvert og motstanderen var litt bedre og vant den jevne kampen med dommerstemmene 4-1.