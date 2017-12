Sørlandskusk nær dobbeltseier

EIDSBERG: Per Vetle Kals (20) jobber til daglig som stallansatt hos Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark. Den dyktige unggutten har i 2017 kjørt nesten dobbelt så mange løp som i fjor, 80 totalt, og utviklingen som kusk er tydelig å spore.

Tirsdag kveld var Gjerstad-gutten på plass på Mysen for å kjøre de to finaleløpene i Østfold Travforbunds serie for stallansatte på Momarken Travbane. Og sørlendingen var nær ved å gjøre storeslem. I det første finaleløpet ledet Kals med hesten Pinocchio C. til 100 meter før mål. Da slo den syv år gamle hingsten på en ulykksalig galopp i seiersstriden, og endte i de diskvalifisertes rekker i stedet for å gi 20-åringen en toppstart på dagen.

- Jeg følte vi hadde taket på det på det tidspunktet, min hest var i ferd med å kontre. Det blir ofte sånn når man kjører for seier og ikke kjenner hestene godt nok, konstaterer den dyktige unggutten. Kals var imidlertid ikke sen om å revansjere seg. I det andre finaleløpet kjørte han et prikkfritt løp bak hesten San Diego, og ekvipasjen var utilnærmelige i sluttfasen. Seieren var 1997-modellenes tredje seier i kuskesetet for året.

- Dette var veldig gøy! Hesten var jo overlegen, og da ser det enkelt ut fra siden, forteller Kals med et smil.

Per Vetle Kals har totalt 11 seiere på 177 starter så langt i karrieren.