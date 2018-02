Favorittene innfridde i Vinterkarusellen

SØGNE: Årets fjerde løp i Vinterkarusellen ble gjennomført lørdag i strålende sol og bitende kald vind.

33 løpere gjennomførte i god stil med god motvind ut til vendepunkt og seilte glatt inn igjen. Ni valgte den korte og resten, 24 valgte den lengste. Tror mange var glad det var medvind inn igjen.

Ingen store tider, men derimot flere bestenoteringer for flere av deltakerne, noen forbedret tiden med to minutter, og andre med opptil flere sekunder. Noen var irriterte på seg selv for ikke å nå målsetningen sin - det lover godt for treningen frem til neste løp.

Best på den korte distansen på herresiden, var Joakim Hanssen (246), Kristiansand løpeklubb, 10.31, på dame siden var det Fredrikke Coward (247), Kristiansand løpeklubb, 15.21.

På den lengste distansen var det Kristian Tjørnhom (335), Kristiansand løpeklubb, best med 32.21, og av damene var det Siren Amelia Seiler (343), Kristiansand løpeklubb, 38.13.

Neste løp i Vinterkarusellen blir i Kristiansand lørdag 10. februar.

RESULTATER:

3KM

Damer Junior/Senior

1. Fredrikke Coward 247 Kr.s løpekl.1 5.21

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen 240 Enter 17.36

Joakim Hanssen 246Kr.s løpekl. 10.31

Guy Le Gall 235Hannevik IL 13.16

Stanley Olsen 248 17.50

Lars Try Lillesand IL 22.00

Damer mosjon

Benedikte M. Pedersen 244 19.27

Mari M. Kristensen 245 19.30

Elisabeth S. Jæger 242 Nodeland 19.02

10KM

Menn junior

1. Benjamin Maltz 336Kr.s løpekl. 39.56

Damer junior

Siren Amelia Seiler343 Kr.s løpekl. 38.13

Menn aktive 23 – 34

1. Kristian Tjørnhom 335 Kr.s løpekl. 32.21

2. Kristoffer Pettersen 329 Kr.s løpekl. 36.54

3. Pablo Cortes 364 Søgne 51.44

Menn vet. 35 – 39

1. Morten Bentsen 386 Herreklipp. 45.14

2. Erland F. Møll 385 Enter Fritid 47.45

Damer vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg 333 MIL 40.41

2. Randi Dyrkolbotn 379 Vass. Dam. 42.36

3. Nina Hopen 384 Kristiansand 49.53

Menn vet. 45 – 49

1. Stig A. Jansen 388 Kristiansand42.00

2. Rony L. Cortes 363 Optimera 45.57

3. Patrick Cusick 390 Søgne 46.37

4. Kai Gimre 387 Søgne 71.38

Damer 45 – 49

1. Hanne Kråkeland 381Vass. Dam. 51.59

2. Gudrun Fladen 383 Vass. Dam. 52.25

Menn vet. 50 – 54

1. Einar Buø 344 MT 49.57

2. Sven A. Ljosland 345 FVN 50.05

Menn vet. 55 – 59

1. Tore Hansen 357 Lillesand 46.23

2. Arvid Haaverstad 346 Herreklipp. 49.19

Damer vet. 55 – 59

1. Inger Saanum 361GE Healthc. 39.00

Menn vet. 60 – 64

1. Ove Pettersen 321 Flekkerøy 45.58

2. Kjetil Karlsen 360 Lillesand 53.27

Menn vet. 65 – 69

1. Kristen Bue 382 MIL 52.20