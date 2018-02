Sørlandshest gjorde seierskusken historisk

STAVANGER: Jørn Amundsen og Kristin K. Lona fra Risør har i Elite B.R. en hest som mer og mer ser ut som en hest for, ja nettopp eliten. Lørdag tok hesten sin andre seier for året da han vant et V75-løp på Forus Travbane lørdag. Det var imidlertid ikke uten stor dramatikk.

Det ble trangt i volten da hestene skulle i gang med starten, og Elite B.R. og Vidar Hop kjørte på Frode Hamre i sulkyen bak NY Diamond In The Sky. Hamre, som tidligere har operert ryggen, skrek ut i smerte og ble sendt med ambulanse til røntgen på legevakten.

Tok steget inn i eksklusiv klubb

Da hestene vel kom avgårde i det gyldige startforsøket, spant Elite B.R. tidlig til tet, og i god tid før mål kunne Vidar Hop strekke armen i været. Seieren med sørlandshesten sikret nemlig bergenseren hans 4000. seier i karrieren, en milepæl av de sjeldne. Kun fem kusker har klart 4000 seire tidligere.

– Det er aldri noe hyggelig når slikt skjer som med Frode, men det er slikt som kan skje. Jeg er veldig glad for å nå de 4000 seirene. Det ble veldig enkelt til slutt. Elite B.R. ble stresset av det som skjedde, han bare kavet. I den gyldige starten løste han imidlertid helt perfekt og kom seg foran. Akkurat nå er jeg veldig glad, det er utrolig stort å være på denne lista, sa en lykkelig Vidar Hop etter løpet.

Enorm prestasjon av familiehesten

Johan Kringeland Eriksens Kringeland Enok stod for en enorm prestasjon da han tok seg av det påfølgende V75-løpet etter å ha travet hele løpet uten rygg. Familiehesten, som eies av 23-åringens far Geir Arne Eriksen, leverte karrierens beste løp og holdt unna for godtspurtende konkurrenter ute i banen med minste mulige margin.

- Han var den sterkeste og beste i dag. Han fikk noen fine løp i fjor, og ser ut til å ha respondert bra på det, fastslo Kringeland Eriksen på seremoniplass. Kringeland Enok tok sin 10.seier i det 30.forsøket i karrieren da han vant på 1.29,6/2040 meter.

Ubeseiret i Tjomsland-regi

Magnums Othello var gjort til megafavoritt, den største av alle denne dagen, i det innledende løpet på Forus lørdag. Og Øystein Tjomslands seiersmaskin skuffet da heller ingen av sine tilhengere. Etter at den fem år gamle hingsten fikk overta teten i den andre svingen var det spill mot ett mål.

De siste hundre meterne av løpet lot den sørlandske topptreneren Magnums Othello få strekke litt på seg, og dermed parkerte ekvipasjen sine konkurrenter. Ved målpassering var sørlendingene flere lengder foran sine konkurrenter. Travekspertene var ikke sene om å ytre sin begeistring for Magnums Othellos fremferd på norsk grus.

- Han er imponerende, Magnums Othello. En mektig vinner, mente Rikstoto Direktes ekspert, Stian Hallenstvedt.

Magnums Othello tok sin syvende strake seier da han vant på 1.29,0/2060 meter. Hesten har enda ikke tapt et løp i regi Øystein Tjomsland.

- Han var veldig bra, han fikk en ganske tøff innledning for å få teten. Han fortsetter utviklingen, fastslo Tjomsland etter løpet.