Etterlengtet Donn-seier

KRISTIANSAND: I oppvarmingen før kampen pådro kaptein Marius Hammersmark seg en skade og måtte kaste inn håndkleet. Kapteinsbindet ble overtatt av Brian Jensen, og plassen av Fredrik Kviljo. Det byttet skulle ikke trener Lars Kristian Pedersen angre på.

Donn ut i hundre

Det var en heltent gjeng som entret matta på det flotte anlegget på Sør Arena. Donn føk ut fra startblokkene i et høyt tempo og la umiddelbart press på Start 2. Det resulterte i en corner i det andre spilleminuttet. Ut for å ta corneren gikk høyreback Fredrik Tangen. Corneren ble slått millimeterpresist på hjørnet av femmeteren hvor Fredrik Kviljo hadde revet seg fri og skaffet seg plass. Han steg til værs og stanget inn en tidlig ledelse, akkurat det Donn trengte.

Det høye og aggressive presset fra Donn førte til flere brudd utover i omgangen. Donns indreløper Mads Myhrstad var en terrier på midtbanen og spilte med masse energi. Det sørget for at han kunne lukte og bryte en tversoverpasning foran midtstopperen til Start 2. Han stormet mot mål og forsøkte å runde en utrusende keeper på 16 meter, men en god Start 2-keeper fikk avverget situasjonen.

Personlige feil fra Donns spillere sørget for at Start 2 også kom til noen farligheter, uten at de klarte å produsere de helt store målsjansene. Det nærmeste de kom var en avslutning som gikk til side for mål fra skrått hold inne i 16meteren.

Myhrstad sentral igjen

Da andre omgang ble blåst i gang, var det et like aggressivt og tent Donn-lag som fosset i press. Det skulle ikke ta mer enn et minutt før det høye presset førte til at Mads Myhrstad brøt ballen fra en Start 2-spiller på hjørnet av 16-meteren. Han forserte deretter inn i straffefeltet før han dro seg innover og fikk avsluttet mot det lengste hjørnet med sin gode høyrefot. Fingertuppene til Start 2-keeperen var på ballen, men det var ikke nok for å stoppe skuddet. Igjen fikk Donn en tidlig scoring, og det ble en perfekt start på andre omgang.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter scoringen la Donn seg noe lavere i banen og tillot Start 2 å trille litt mer ball. Dette førte til at Start 2 kom høyere i banen, og etterlot seg mer bakrom. Donn søkte derfor oftere i bakrom når de vant ball, for å kunne utnytte farten til de tre på topp. Det ble mye upresist i den siste tredjedelen hos begge lag, noe som førte til varierende kvalitet i spillet.

Donn skulle likevel få en stor sjanse til da det nærmet seg slutten. Karl Morten Igland hadde fremdeles krefter igjen etter å ha jobbet iherdig hele kampen. En ball ble spilt igjennom på høyre kanten og Igland hadde et hav av rom å løpe i. Han satte på turboen og passerte den ene forsvareren som var i veien før det kun gjensto keeper. Litt skrå vinkel ble det, og keeperen til Start 2 kom ut og gjorde seg selv stor slik at det ble vanskelig å finne en åpning. Avslutningen ble forsøkt mellom beina på keeperen, men den var nok dessverre litt for lett å lese.

Bortekamp mot Åssiden

Alt i alt en fortjent seier til Donn som dro med seg tre særdeles viktige poeng for å henge med i toppen. Neste kamp er allerede lørdag 14. juli borte mot Åssiden, og Donn sikter seg inn mot en ny trepoenger før de tar en velfortjent ferie.

Etter 13 spilte kamper er Don nummer seks på tabellen i 3. divisjon avdeling 3, plassen foran Vindbjart. Start er nummer 12 av 14 lag i serien.

Laget: Jørgen Nylund Nilsen, Fredrik Tangen, Sondre Tveito, Fredrik Kviljo, Brian Jensen, Markus Skraastad, Nicklas Brenna Karlsen, Mads Myhrstad, Jacob Just, Karl Morten Igland, Andreas Sersland.

Benyttede innbyttere: Martin Iglebæk (inn for Mads Myhrstad i 55´) Stian Ingebrethsen (inn for Jacob Just i 68´) Bjarte Richardsen (inn for Nicklas Brenna Karlsen i 72´) Marius Wallentin Wigardt (inn for Andreas Sersland i 84´)

Gule kort: Donn: Mads Myhrstad, Karl Morten Igland.

Start 2: Sander Hansen Sjøkvist, Enlil Ghassan Sawa.