SØGNE: Alle som har vært i kontakt med volleyball, enten det er om sommeren eller vinteren, skjønner fort at denne idretten har det meste.

Vi har sol, sommer, sand og bading i sandvolleyball sesongen,se bare på det yrende folkelivet på og omkring banene ved Aquarama. Og om vinteren går vi i hall med mye lys og varme. Likevel har vi manglet noe viktig: de minste barna. Fra skole volleyball opplæringen skjønte vi fort at det å holde ballen i spill, helst over gulvnivå,var krevende. For mange ble det for mye stilleståing og spillepauser.

Alt dette er nå rettet på. For barn ned i seksårsalderen har vi nå kopiert en gammel suksesshistorie, med Barn Og Foreldre Felles,altså BOFF, hvor foreldrene trener sammen med barna. Reglene er enkle: hold, kast eller slå ballen, det viktigste er ikke riktige volleyballslag, men å holde ballen i spill.

Vi i Søgne IL Volleyball har vært så heldige å få tre meritterte juniortrenere, som har tatt trenerkurs, til å lede disse treningene. Endre Try Stousland, Christina Heiland og Kristian Eieland har alle vært regionslagsaktuelle,spilt flere NM og har godt lag med barna. Vi trener to ganger i uka , og nå førstkommende helg, 24-25 november, spiller vi med venneklubben vår Kristiansand Sandvolleyball Klubb i Sandhallen på Gimle kl 10-14 begge dager, så da må folk gjerne komme å se hvordan denne idretten er.