Nok en seiersmaskin på gang

STAVANGER: Wayne Brogård, årets mestseirende varmblodshest i Norge i 2017, er blant hestene som har sørget for store fremganger på travbanen for Arendal-mannen Trygve Holtebekk de siste årene. Denne høsten ser det ut til at austegden har fått en ny seiersstabler i sitt eie.

Tirsdag kveld tok nemlig tre år gamle Iron Transs R. sin andre seier på tre starter da han vant på Forus sammen med sin trener og kusk Rune Wiig. På en kveld hvor vallaken tidvis virket litt uinspirert og tråkk, dro han likevel enkelt ifra konkurrentene i sluttfasen og viste at han har forstått hva travløp går ut på. Karrierens andre seier ble bokført på 1.17,7a/2040 meter.

– Dette er en veldig fin hest, roste trener og kusk Rune Wiig etter at seieren var sikret.