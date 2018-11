Kretsmestre fra Vågsbygd Turn

FLEKKEFJORD: Søndag var det duket for høstsesongens første konkurranse i Flekkefjord. I stor turnglede stilte lag fra Mandal, Søgne, Flekkefjord, Kvinesdal og Vågsbygd klare for å kjempe om kretsmestertittelen. Med stappfulle tribuner og ivrige gymnaster var stemningen veldig god i hallen under trening. 34 påmeldte lag skulle gjenom tumbling og trampett.

Vågsbygd turn stilte med to lag i rekruttklassen. Denne klassen er for alderen 11-13 år og uavhengig av kjønn. Her stilte totalt 15 lag i apparatene tumbling og trampett. Vågsbygd rekrutt 1 viste frem veldig god turn på tumblingen. Nesten alle hoppene landet på beina og vanskeligheten på serien var høy.

Suveren seier

Dommene fant lite å trekke og jentene ble belønnet med dagens høyeste tumblingkarakter med 11,4 poeng. Dette holdt til en veldig klar 1.plass. 2. plassen gikk til Flekkefjords konkurranseparti med karakteren 9,8. Bronsemedaljen ble delt mellom Mandal rekrutt 2006 og Kvinesdal rekrutt. Vågsbygd Rekrutt 2 kapret 5. plassen med karakteren 8,15. Vågsbygd rekrutt 2 gjennomførte sin andre konkurranse med karakterer. Og selv om vanskeligheten ikke er veldig høy, belønnes strake ben og vrister.

I trampettkonkurransen fikk Vågsbygd rekrutt 1 en fin 4. plass og Vågsbygd rekrutt 2 endte på 12. plass.

I juniorklassene konkurrerer gymnaster mellom 13 og 17 år. Og de deles inn i gruppene herre, kvinne og mix. Vågsbygd stilte med ett lag i junior kvinneklassen. På trampett ble det kretsmestertittel med karakteren 9,35 foran Søgne med 8,15 poeng, og Mandal med 8,1 poeng. På tumbling ble det en 3. plass med karakteren 8,8. Søgne junior kvinner tok 1. plass med 11.0 poeng foran Mandal junior kvinner med 9,7 poeng.

Resultatene til Vågsbygd Turn er meget gode på tumbling, men det er også der vi har jobbet mest siden sommeren. Jentene svarer bra på treningsmengden og det er gøy at en så liten og ny klubb kan slå godt fra seg. To 1. plasser, en 3. plass, en 4. plass og en 5. plass er veldig sterkt på seks gjennomkjøringer.

Flere konkurranser i vente

De eldste jentene er flinke til å inkludere og lære de yngste. Jentene ser ut til å stortrives på trening og det gir smittende læringsutbytte. Den første konkurransen bygger alltid på mye nerver og spenning, men trenerteamet er veldig fornøyd med hver enkelt av jentene.

Helgen 16.-18. november stiller ett lag i rekruttklassen og ett lag i junior kvinneklassen i landets største troppskonkurranse i Drammen. 364 gjennomkjøringer fra hele Norge skal måle krefter. Vågsbygd står for fire av dem. Siste helgen i november kjøres årets sørlandsmesterskap med Kristiansands Turnforening som arrangør. Turnåret avsluttes med juleoppvisning 9. desember.

Tony Kvås, Paul Christian Øgrey Brandsdal og Espen Skjelnes Hovedtrener Troppsturn Vågsbygd Turn.