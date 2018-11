KBK-talent til topps i Oslo

OSLO: 14 unge badmintonspillere fra Kristiansand Badmintonklubb (KBK) deltok i helgen i nasjonal rankingturnering i Oslo. Spillerne konkurrerte i klassen U13 og U19.

I U13-klassen hadde KBK med seg fire debutanter. Det var Hedda Berg Angell, Andreas Fjellanger, Kristian Robstad og Noah Østhassel Harmann. Hedda Berg Angell overrasket alle, inkludert seg selv, med å spille seg helt frem til finale i damedouble sammen med Selma Bjørnestøl, og semifinale i mixeddouble sammen med Isak Abusdal.

– Hedda har vist stor fremgang på trening denne sesongen og vi var spente på hvordan hun ville hevde seg i en nasjonal rankingturnering. En andreplass og en tredjeplass var langt over forventet, oppsummerer KBK-trener Terje Dag Østhassel, som var med til Oslo i helgen.

Seier til Selma Bjørnestøl

Best av alle var Selma Bjørnestøl. Hun vant jentenes singleklasse i U13 med 21-10, 21-14 i finalen og kunne juble over sin aller første single-seier i en rankingturnering. I finalen møtte hun Linnea Holmedal fra Askøy.

– Jeg har spilt mot Linnea flere ganger tidligere og da har det alltid blitt tre sett og veldig jevnt. Det var gøy å vinne i to sett i dag og jeg var veldig fornøyd med mitt eget spill, sier Selma. Singlefinalen gikk først og Selma vartet opp med mer godt spill i damedoublefinalen like etterpå, sammen med klubbvenninne Hedda Berg Angell. Der gikk seieren imidlertid til Linnea Holmedal og Mina Korssund (Askøy og Moss).

I gutteklassen møttes Sturla Mørk og Isak Abusdal til "lokaloppgjør" allerede i åttedelsfinalen. Der var Sturla best og han vant også kvartfinalen. I semifinalen ble det derimot stopp mot Brynjar Hus fra Rubbestadneset.

De to guttene var også i semifinalen i herredouble sammen hvor det ble et knepent tap (21-19, 16-21, 17-21) mot Brynjar Hus/Lukas Sundt (Rubbestadneset/Karmøy). Sturla/Selma og Isak/Hedda dannet par i mixdouble og begge parene tapte hver sin semifinale. – Alt i alt en meget god turnering av våre yngste spillere, sier Terje Dag Østhassel.

U19 uten landslagsspillerne

Med de fire beste jentene og de tre beste guttene borte pga. junior-VM, var det store muligheter for gode plasseringer i U19-klassen. Den muligheten tok Marie Mørk, Julie Abusdal og June Bøhn godt vare på.

Marie Mørk ble nr. 3 i damesingle. I semifinalen tapte hun mot Emilia Norberg fra Sandefjord 12-21, 17-21. I damedouble spilte Julie Abusdal og June Bøhn en av sine beste kamper i semifinalen mot to-tre år eldre Rikke Karlsen (Moss) og Henny Lyfjell (Frogner). Sørlendingene vant 21-18 i tredjesett og var dermed klare for finalen. I finalen klarte de dessverre ikke å spille like bra som i semifinalen og det ble tap i to sett mot Aimee Hong og Delia Murtazalieva fra arrangørklubben Haugerud.

I U19-klassen deltok også Markus Markussen, Herman Ruud, Andreas Hodne og Morten Grødal. Markus Markussen og Julie Abusdal tapte jevnt i kvartfinalen i mixeddouble.

PS! KBKs to beste U19-spillere, Emma Wåland og Jonas Østhassel, er for tiden i Toronto, Canada for å spille junior-VM sammen med resten av det norske juniorlandslaget. Junior-VM starter for Norges del mandag kl. 14.30 (norsk tid) med lagkamp mot regjerende europamester Frankrike.